Пожар на мусорном полигоне в Атырау потушен
В Атырау ликвидировано возгорание на мусорном полигоне, площадь которого составила около 2500 квадратных метров. Угроз для жителей и объектов инфраструктуры нет.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Оперативные службы Атырау полностью потушили пожар на мусорном полигоне, предотвратив распространение огня за пределы территории свалки, передает BAQ.kz.
Как тушили пожар
В ликвидации возгорания были задействованы 35 единиц техники и 65 человек - сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области и работники ТОО «СпецАвтоБаза». Площадь возгорания составила около 2500 квадратных метров.
«Ситуация под контролем. В настоящее время проводится дополнительный мониторинг территории для предотвращения повторного возгорания. Угроз для населения и объектов инфраструктуры нет», - отметили в ДЧС Атырауской области.
В регионе реализуется комплексная программа по модернизации системы обращения с твердыми бытовыми отходами. Уже определены подрядные организации для строительства нового полигона площадью 50 гектаров и рекультивации действующего.
Ранее в соцсетях жители Атырау пожаловались на возгорание на свалке и недостаточный контроль со стороны властей.
