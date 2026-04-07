Оперативные службы Атырау полностью потушили пожар на мусорном полигоне, предотвратив распространение огня за пределы территории свалки, передает BAQ.kz.

Как тушили пожар

В ликвидации возгорания были задействованы 35 единиц техники и 65 человек - сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области и работники ТОО «СпецАвтоБаза». Площадь возгорания составила около 2500 квадратных метров.

«Ситуация под контролем. В настоящее время проводится дополнительный мониторинг территории для предотвращения повторного возгорания. Угроз для населения и объектов инфраструктуры нет», - отметили в ДЧС Атырауской области.

В регионе реализуется комплексная программа по модернизации системы обращения с твердыми бытовыми отходами. Уже определены подрядные организации для строительства нового полигона площадью 50 гектаров и рекультивации действующего.

Ранее в соцсетях жители Атырау пожаловались на возгорание на свалке и недостаточный контроль со стороны властей.