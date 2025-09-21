МЧС Казахстана сообщило о локализации возгорания на полигоне твердых бытовых отходов вблизи села Али, рядом с городом Алатау, передает BAQ.KZ. Огонь вспыхнул 15 сентября и несколько дней не удавалось его потушить из-за скрытых очагов на глубине до 10 метров и выделения метана.

В тушении участвовали около 150 человек и более 70 единиц техники, включая пожарные подразделения Алматы и Алматинской области, воинскую часть, "Казселезащиту" и специализированную технику МЧС. Для борьбы с подземным тлением спасатели использовали инъекционный метод тушения, засыпку очагов грунтом и подачу воды с нескольких участков.