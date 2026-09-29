Пожар на заводе пиротехники в Ярославской области унес жизни 10 человек

Число погибших при пожаре на предприятии по производству пиротехники в Ярославской области России выросло до 10 человек.

По данным МЧС России, всего в результате происшествия пострадали 11 человек, десять из них погибли. Пожарно-спасательные подразделения продолжают разбор завалов на месте происшествия.

Возгорание произошло на территории предприятия в селе Кубринск Переславль-Залесского муниципального округа. По данным регионального МЧС, загорелись два здания.

На первоначальном этапе сообщалось о пяти погибших и одном пострадавшем. При разборе обрушившихся конструкций спасатели обнаружили тела погибших. Женщина с травмой ноги была передана бригаде скорой помощи.

В тушении пожара были задействованы более 100 человек и 40 единиц техники. Возгорание удалось локализовать, после чего спасатели приступили к разбору завалов.