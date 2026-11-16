Пожар произошел в общежитии лицея-интерната для одарённых детей Шымкента

В Шымкенте, в районе Туран, на улице Орманова, на втором этаже пятиэтажного здания общежития лицея-интерната для одарённых детей произошло возгорание мебели и матраса.

Спасатели в кратчайшие сроки ликвидировали пожар и не допустили его распространения.

Эвакуация не потребовалась. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.