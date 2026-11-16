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  • Пожар произошел в общежитии лицея-интерната для одарённых детей Шымкента

Пожар произошел в общежитии лицея-интерната для одарённых детей Шымкента

Сотрудники МЧС предотвратили угрозу распространения огня.

16 Ноября 2026, 21:29
АВТОР
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Скриншот видео 16 Ноября 2026, 21:29
16 Ноября 2026, 21:29
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Фото: Скриншот видео

В Шымкенте, в районе Туран, на улице Орманова, на втором этаже пятиэтажного здания общежития лицея-интерната для одарённых детей произошло возгорание мебели и матраса.

Спасатели в кратчайшие сроки ликвидировали пожар и не допустили его распространения.

Эвакуация не потребовалась. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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