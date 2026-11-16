Пожар произошел в общежитии лицея-интерната для одарённых детей Шымкента
Сотрудники МЧС предотвратили угрозу распространения огня.
16 Ноября 2026, 21:29
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16 Ноября 2026, 21:2916 Ноября 2026, 21:29
121Фото: Скриншот видео
В Шымкенте, в районе Туран, на улице Орманова, на втором этаже пятиэтажного здания общежития лицея-интерната для одарённых детей произошло возгорание мебели и матраса.
Спасатели в кратчайшие сроки ликвидировали пожар и не допустили его распространения.
Эвакуация не потребовалась. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
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