Пожар произошел в в 12-этажном жилом комплексе Астаны

С первого по девятый этажи горит электрокабель.

12 Октября 2026, 02:19
АВТОР
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Скриншот видео 12 Октября 2026, 02:19
12 Октября 2026, 02:19
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Фото: Скриншот видео

В районе Сарайшык на улице А-52 произошло возгорание в 12-этажном жилом комплексе.

По прибытии на место происшествия пожарные установили, что в кабельной шахте с первого по девятый этажи горит электрокабель. Незамедлительно были организованы работы по тушению возгорания и спасению людей.

В ходе проведения аварийно-спасательных работ по лестничному маршу спасены три человека, в том числе один ребёнок.

Оперативными действиями пожарных возгорание удалось ликвидировать на площади 27 погонных метров. Распространение огня было предотвращено.

Пострадавших нет.

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