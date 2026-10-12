Пожар произошел в в 12-этажном жилом комплексе Астаны
С первого по девятый этажи горит электрокабель.
12 Октября 2026, 02:19
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12 Октября 2026, 02:1912 Октября 2026, 02:19
89Фото: Скриншот видео
В районе Сарайшык на улице А-52 произошло возгорание в 12-этажном жилом комплексе.
По прибытии на место происшествия пожарные установили, что в кабельной шахте с первого по девятый этажи горит электрокабель. Незамедлительно были организованы работы по тушению возгорания и спасению людей.
В ходе проведения аварийно-спасательных работ по лестничному маршу спасены три человека, в том числе один ребёнок.
Оперативными действиями пожарных возгорание удалось ликвидировать на площади 27 погонных метров. Распространение огня было предотвращено.
Пострадавших нет.
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