Пожар в частном секторе Астаны: три дома оказались в огне

В эти минуты в районе Байконур города Астаны спасательные подразделения МЧС ведут ликвидацию крупного пожара, охватившего сразу три частных жилых дома, расположенных на улице Толстого.

По прибытии первых пожарных расчетов огонь уже полностью охватил кровли зданий. Пламя быстро распространилось, и возгорание перешло в развитую стадию с открытым горением.

"Организована бесперебойная подача воды. На тушение поданы водяные стволы", - говорится в сообщении.

Ситуацию осложняют высокая пожарная нагрузка внутри домов и плотное задымление, которое затрудняет работу спасателей и снижает видимость на месте происшествия.

По предварительным данным, информация о пострадавших на линию 112 не поступала. Работы по тушению продолжаются.