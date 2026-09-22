Пожар в горах области Абай: спасатели продолжают тушение
К работам привлечены около 450 человек и более 105 единиц техники.
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В Тарбагатайском районе области Абай продолжаются работы по тушению природного пожара. Возгорание сухой травы и кустарников произошло на открытой территории в труднодоступной горной местности.
Как сообщают в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, работы осложняются горным рельефом и труднодоступностью отдельных участков. Это затрудняет продвижение техники и проведение противопожарных мероприятий.
Сколько сил задействовано
К ликвидации пожара привлечено около 450 человек и более 105 единиц техники МЧС, Министерства экологии и природных ресурсов, местных исполнительных органов и других служб.
Для воздушной разведки и тушения возгорания задействованы два воздушных судна «Казавиаспас» МЧС и Пограничной службы КНБ.
Сколько воды сбросили
Авиация выполнила 22 сброса воды. Общий объем сброшенной воды составил 59 тонн.
Угрозы населенным пунктам нет.
Работы по тушению природного пожара продолжаются.
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