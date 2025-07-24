Пожар в Кентау: загорелся торговый центр
Огонь удалось локализовать.
Вчера, 23:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 23:15Вчера, 23:15
159Фото: Скриншот с видео ДЧС Туркестанской области
В городе Кентау Туркестанской области вспыхнул крупный пожар в трёхэтажном торговом центре, передает BAQ.KZ. Здание находится по улице Аль-Фараби.
По данным МЧС, возгорание охватило кровлю здания — площадь пожара составила около 270 квадратных метров. На данный момент огонь удалось локализовать. На месте работают пожарные расчёты по повышенному рангу вызова. По информации министерства по чрезвычайным ситуациям, в службу 112 сообщений о пострадавших не поступало.
Причины пожара и обстоятельства инцидента уточняются.
Самое читаемое
- Сирены включили в Усть-Каменогорске спустя 15 минут после землетрясения
- Ощутимое землетрясение произошло в Усть-Каменогорске
- В Усть-Каменогорске рекомендуют собрать "тревожный чемоданчик": будет ли повторное землетрясение?
- Билеты на концерт Джей Ло в Астане продаются вдвое дешевле
- Землетрясение в ВКО: почему сирены включили позже, чем уведомление на Android