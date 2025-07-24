В городе Кентау Туркестанской области вспыхнул крупный пожар в трёхэтажном торговом центре, передает BAQ.KZ. Здание находится по улице Аль-Фараби.

По данным МЧС, возгорание охватило кровлю здания — площадь пожара составила около 270 квадратных метров. На данный момент огонь удалось локализовать. На месте работают пожарные расчёты по повышенному рангу вызова. По информации министерства по чрезвычайным ситуациям, в службу 112 сообщений о пострадавших не поступало.

Причины пожара и обстоятельства инцидента уточняются.