В селе Жымпиты произошла трагедия — в результате пожара в частном жилом доме погибли пятеро детей. Сообщение о возгорании поступило на пульт службы 112 ДЧС Западно-Казахстанской области, передает BAQ.KZ.

Возгорание произошло на улице Сагырбаева. Пожарные прибыли на место через 5 минут после вызова. По прибытии они обнаружили, что огнём охвачены личные вещи и мебель на площади 30 кв. м, пламя распространялось быстро.

Во время тушения спасатели обнаружили в доме пятерых детей в бессознательном состоянии. К сожалению, несмотря на экстренную госпитализацию, все дети скончались в больнице.

Пожар был полностью ликвидирован. На месте трагедии продолжают работу силы ДЧС:

руководство департамента,

отдел дознания,

исследовательская испытательная пожарная лаборатория,

а также психолог, оказавший помощь родственникам пострадавших.

Причины возгорания и все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе досудебного расследования.

"Это трагедия, которая потрясла всю область. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших детей", — прокомментировали в ДЧС ЗКО.

По некоторым данным, семья с пятью детьми проживала в арендованной квартире. Во время пожара родители находились на работе.