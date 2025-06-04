Пожар в ЗКО унес жизни пятерых детей
Дети не смогли выбраться из охваченного огнём дома в селе Жымпиты.
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В селе Жымпиты произошла трагедия — в результате пожара в частном жилом доме погибли пятеро детей. Сообщение о возгорании поступило на пульт службы 112 ДЧС Западно-Казахстанской области, передает BAQ.KZ.
Возгорание произошло на улице Сагырбаева. Пожарные прибыли на место через 5 минут после вызова. По прибытии они обнаружили, что огнём охвачены личные вещи и мебель на площади 30 кв. м, пламя распространялось быстро.
Во время тушения спасатели обнаружили в доме пятерых детей в бессознательном состоянии. К сожалению, несмотря на экстренную госпитализацию, все дети скончались в больнице.
Пожар был полностью ликвидирован. На месте трагедии продолжают работу силы ДЧС:
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руководство департамента,
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отдел дознания,
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исследовательская испытательная пожарная лаборатория,
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а также психолог, оказавший помощь родственникам пострадавших.
Причины возгорания и все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе досудебного расследования.
"Это трагедия, которая потрясла всю область. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших детей", — прокомментировали в ДЧС ЗКО.
По некоторым данным, семья с пятью детьми проживала в арендованной квартире. Во время пожара родители находились на работе.
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