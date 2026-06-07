Пожар вспыхнул на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе в России
Предварительной причиной происшествия называется нарушение технологического процесса.
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На Тюменском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, который впоследствии был полностью потушен. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По данным ведомства, возгорание возникло на одной из установок системы очистки предприятия. Предварительной причиной происшествия называется нарушение технологического процесса.
Огонь был локализован на площади около 100 квадратных метров. Для ликвидации пожара были привлечены 26 сотрудников противопожарной службы и 16 единиц специальной техники. На место также прибыла бригада скорой медицинской помощи.
В результате инцидента пострадавших не зафиксировано.
После получения сообщения о возгорании к месту происшествия были направлены экстренные службы. Ранее власти сообщали, что пожару присвоен высокий ранг сложности.
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