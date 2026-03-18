Пожар вспыхнул на 9 этаже столичного ЖК
Огонь охватил всего 9 квадратных метров.
Сегодня 2026, 01:00
Фото: МЧС РК
Сегодня в столице на улице Айнаколь в районе Алматы загорелся 9-этажный жилой дом, передает BAQ.kz.
По информации МЧС, огонь охватил всего 9 квадратных метров, и огнеборцы сработали молниеносно — всего через 10 минут пламя было полностью потушено.
Никто не пострадал.
В ведомстве напомнили, что большинство пожаров на балконах возникает из-за неосторожного обращения с огнем или брошенных окурков с верхних этажей.
