Сегодня в столице на улице Айнаколь в районе Алматы загорелся 9-этажный жилой дом, передает BAQ.kz.

По информации МЧС, огонь охватил всего 9 квадратных метров, и огнеборцы сработали молниеносно — всего через 10 минут пламя было полностью потушено.

Никто не пострадал.

В ведомстве напомнили, что большинство пожаров на балконах возникает из-за неосторожного обращения с огнем или брошенных окурков с верхних этажей.