В последнее время Алматы и другие регионы Казахстана переживают тревожный рост как бытовых, так и природных пожаров. Причины - комплексные: изношенные технические системы, человеческий фактор и всё более суровые климатические условия. Только в Алматы за 2022–2024 годы количество пожаров в жилом секторе значительно увеличилось - каждый второй случай приходится на жилые дома, а число вызовов спасателей выросло на 25%. О причинах такой статистики и о том, какие меры необходимы, эксперты рассказали в интервью BAQ.KZ.

Печальная статистика

По данным ДЧС Алматы, в 2022 году в мегаполисе было зарегистрировано 501 возгорание. В 2023-м цифра снизилась до 442, однако тревожным остаётся тот факт, что почти половина из них (213 случаев, или 48%) пришлась на жилой сектор. Это значительно выше показателей предыдущих лет. За год в огне погибли 12 человек. И это лишь официальная статистика - специалисты не исключают, что реальное число происшествий может быть выше.

Общая картина по стране также вызывает обеспокоенность. Согласно данным МЧС РК, с января по сентябрь 2023 года в Казахстане произошло около 6 700 бытовых и производственных пожаров - более чем на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Динамика за последние 12 месяцев (с июня 2024 по май 2025) подтверждает устойчивый рост. Об этом свидетельствуют как увеличение количества выездов пожарных, так и рост числа возбужденных уголовных дел за нарушения требований пожарной безопасности:

Число уголовных дел по фактам нарушений ПБ выросло на 41% (48 случаев против 34 годом ранее);

Количество тревожных вызовов пожарных подразделений увеличилось на 20,4% по сравнению с 2022 годом — в общей сложности на пожары пришлось около 7 500 выездов из 55 тысяч вызовов ДЧС.

Рост количества проверок, выявленных нарушений и ЧП наглядно указывает: проблема становится системной и требует комплексного ответа.

Статистика МЧС гласит, что в 2024 году при пожарах по всей стране погибли 288 человек, ещё 251 человек получил травмы. В жилом секторе зафиксировано 6 964 пожара - это немного больше, чем в 2023 году.

Алматы, как самый густонаселённый мегаполис, традиционно остаётся в зоне особого риска: здесь количество пожаров стабильно выше, чем в других регионах Казахстана. Но демографический фактор - далеко не единственная причина. С января по октябрь 2024 года в городе зарегистрировано 824 пожара, в результате которых погибли 32 человека. Положительным моментом эксперты называют то, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года число возгораний сократилось на 17%, а количество пострадавших уменьшилось с 26 до 8 человек.

Отопительный сезон 2024 года также не обошёлся без трагедий - за это время в городе произошло 231 возгорание, погибли 12 человек, в том числе четверо детей.

Как неоднократно подчеркивали в профильном ведомстве, основные причины возгораний в жилых домах остаются прежними: нарушения правил эксплуатации отопительного оборудования, неисправные электроприборы и электросети, а также неосторожное обращение с огнём.

В горных районах, таких как Медеу и Иле-Алатау, ежегодный сезон сухостоя традиционно сопровождается высоким риском природных и лесных пожаров. В июле 2023 года ДЧС приняло дополнительные меры — были созданы мобильные группы быстрого реагирования и введён режим повышенной готовности "Пожароопасность-1". Однако погодные условия — жара, сильный ветер и сухая растительность — продолжают создавать угрозу.

Показательно, что летом 2024 года в Заилийском Алатау не произошло ни одного возгорания — результат активной профилактической работы. Но специалисты подчеркивают: это скорее редкий случай, чем устойчивая тенденция.

В целом, несмотря на отдельные положительные примеры, общая ситуация вызывает обеспокоенность: число пожаров в жилом секторе остаётся высоким, количество нарушений продолжает расти, а службы работают на пределе возможностей.

Горят рестораны, склады и дома

Давайте рассмотрим самые крупные происшествия в городе, о которых ранее писали СМИ.

30 ноября 2023 года трагедия произошла в одном из городских хостелов: в результате пожара погибли 13 человек. На момент возгорания в здании находились 72 человека.

В марте 2024 года в Бостандыкском районе произошёл пожар в жилом комплексе на улице Аль-Фараби, 41/2. Огонь вспыхнул в квартире на седьмом этаже 17-этажного дома и быстро распространился на лестничную клетку. Благодаря оперативным действиям спасателей жильцов эвакуировали с помощью автолестницы, а возгорание удалось локализовать за 20 минут.

В октябре 2023 года сразу два крупных пожара произошли в центре города. Сначала горел престижный жилой комплекс на пересечении улиц Курмангазы и Байтурсынова. В тушении участвовали 25 пожарных и 6 единиц техники, огонь удалось быстро локализовать. Несколько дней спустя, 18 октября, в Медеуском районе загорелась крыша ресторана Chechil. Площадь пожара составила около 250 квадратных метров, на месте работали 27 спасателей и 8 пожарных машин. Благодаря слаженной работе пожар был оперативно ликвидирован.

В начале 2025 года в Алматы произошло сразу несколько резонансных пожаров:

2 января загорелся торгово-развлекательный центр "Москва". Возгорание произошло на кровле здания — вспыхнул электродвигатель вытяжного вентилятора. Пострадавших не было. Тогда ДЧС Алматы вновь напомнило о необходимости регулярной очистки вентиляционных систем и проверки электропроводки.

11 января пожар произошёл в чердачном помещении пятиэтажного здания Казахстанско-Британского технического университета. В ликвидации огня участвовали 78 спасателей и 28 единиц техники.

25 января загорелся малый зал на первом этаже спортивно-концертного комплекса "Алматы Арена" — горели гимнастические маты на площади около 40 квадратных метров. С помощью газодымозащитной службы эвакуировали троих детей. Никто не пострадал.

15 марта пожар произошёл в Алмалинском районе — на седьмом этаже девятиэтажного дома по улице Тлендиева загорелась квартира. К счастью, обошлось без пострадавших.

В апреле зафиксировано сразу два крупных инцидента:

— Пожар на фудкортах у Центрального парка — загорелись сразу три помещения быстрого питания на общей площади около 30 квадратных метров.

— В Алатауском районе загорелся склад на площади 1 400 квадратных метров. В обоих случаях пострадавших не было.

11 мая пожар вспыхнул в Ауэзовском районе: огонь охватил крышу частного дома и перекинулся на расположенное рядом складское помещение. Общая площадь возгорания составила около 290 квадратных метров. Благодаря оперативной работе пожарных удалось избежать жертв.

Эти примеры наглядно показывают: в Алматы в 2024–2025 годах пожары происходят в самых разных местах — от жилых домов и частного сектора до развлекательных центров и образовательных учреждений. Причины возгораний разнообразны: короткие замыкания, неисправность оборудования, нарушение элементарных правил пожарной безопасности. Все это подтверждает те риски, о которых регулярно предупреждают эксперты и ДЧС. Дополнительную тревогу вызывает то, насколько часто и масштабно происходят такие инциденты.

Экспертный взгляд

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов ранее отмечал, что около 50% всех пожаров в Казахстане происходят из-за неисправных печей и котлов. Более 91% всех чрезвычайных ситуаций техногенного характера — это именно бытовые и производственные возгорания. При этом количество уголовных дел за нарушение правил пожарной безопасности выросло на 41%, что, по мнению специалистов, свидетельствует о слабом контроле и надзоре.

Инженер по пожарной безопасности Василий Мартынов называет ситуацию в жилом секторе особенно сложной и многогранной. Среди ключевых причин он выделяет: технически устаревшие системы электроснабжения и отопления, отсутствие регулярных проверок со стороны надзорных органов, в том числе в новых жилых комплексах, низкий уровень информированности населения о мерах пожарной безопасности. К сожалению, пока мы имеем дело с целым комплексом нерешённых проблем, которые год от года только усугубляются.

"К сожалению, большая часть пожаров в Алматы — это не просто техногенные происшествия, а результат человеческой халатности. В частном секторе масса домов, где электрику меняли “по знакомству”: без проекта, без допуска, с нарушением всех норм. Люди сушат одежду на печах, в одну розетку втыкают по пять тройников и потом удивляются, почему возник пожар", — считает инженер по пожарной безопасности Василий Мартынов.

По его словам, в новых жилых комплексах тоже хватает проблем — экономят на изоляции, используют дешёвые материалы. В старых домах годами не чистят вентиляцию, не проводят профилактику. Пожарные при ЧП делают всё возможное, работают на износ. Но без ответственности со стороны жителей и без жёсткого надзора со стороны акиматов вся эта борьба — как с ветряными мельницами.

"Необходимо массовое обучение населения, профилактические кампании, а главное — строгий контроль за тем, как устанавливаются печи, какие кабели используются, как проектируются и строятся дома. Иначе риски будут только расти, особенно с учётом плотной застройки и того, во что превращаются наши жилые кварталы", — подчеркнул эксперт.

Он также считает, что несертифицированные специалисты не должны моденизировать электрику и печи. А со стороны ЖКХ и местной администрации должны проводиться регулярные профилактические проверки.

Говоря о некачественной работе профильных ведомств, он привел в пример пожар в микрорайоне Аккент. В августе 2023 года там горел 16-этажный дом. Пожарные спасли 80 человек.

"Мы воочию увидели грубые нарушения застройщиков на отсутствие систем пожарной безопасности, самых элементарных: системы дымоудаления, системы пожаротушения, эвакуации людей при пожаре, как и вопиющие нарушения приемки объекта в эксплуатацию на пожарную безопасность нашим департаментом по чрезвычайным ситуациям. И самое ужасное, что практически 90% новых построенных жилищных комплексов в Алматы имеют эти же проблемы и могут привести к более масштабной огненной трагедии. К сожалению, именно по этой халатности в местных государственных органах гибнут люди", — считает Василий Мартынов.

Он акцентировал внимание не только на пожарах, но и на сейсмостойкости - многие ЖК построены на тектонических разломах и водоохранных зонах. Это, по мнению инженера, бомба замедленного действия.

"При этом удивляет избирательность проверок: пожарные приходят с проверками в малый бизнес - в офисы, салоны, маленькие магазины - где за малейшее нарушение выставляют колоссальные штрафы владельцу бизнеса. Но при этом жилищные комплексы не проверяются вообще: ни по сценариям возникновения и распространения пожара, ни по действию опасных факторов, ни по эвакуационным нормативам. Их просто игнорируют. То есть, человейники не проверяют на пожарную безопасность. Я считаю, что хаотичная, нелегитимная застройка города и халатное отношение специальных служб к проверке системы пожарной безопасности является важнейшим фактором того, что в городе все больше учащаются пожары", — говорит спикер.

Инспектор пожарно-экспертной организации из Астаны Бахтияр Тураров подчёркивает: пожары не случаются "вдруг" или "внезапно". В большинстве случаев они являются следствием системных нарушений, человеческой невнимательности и отсутствия элементарных навыков обращения с огнём и техникой.

"За каждой такой трагедией стоят конкретные причины — от неправильной эксплуатации оборудования до отсутствия элементарной подготовки у жильцов и персонала", — отметил он.

По официальной статистике, на которую ссылается специалист, основные причины пожаров распределяются следующим образом:

47% случаев связаны с нарушениями при эксплуатации электрооборудования;

22% происходят из-за неправильного использования печного отопления;

12% — результат неосторожного обращения с огнём.

В самой пожарно-экспертной организации работают специалисты с серьёзным профессиональным опытом: бывшие пожарные и инспекторы, прошедшие обучение в Академии пожарной безопасности в Москве и Санкт-Петербурге. Их задача — проводить технические приёмки, проверять работоспособность систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, тестировать оборудование и оценивать готовность объектов к возможным ЧС. Кроме того, они активно занимаются обучением — проводят инструктажи для персонала, охранных служб, арендаторов и жильцов, организуют мастер-классы по действиям в случае пожара.

"Мы знаем, как устроены системы, и главное - как они должны работать в реальности, чтобы предотвратить беду. Мы также сотрудничаем с государственной пожарной инспекцией, что позволяет своевременно выявлять нарушения, устранять их до проверок и участвовать в реальной работе по снижению количества пожаров", — говорит Бахтияр Тураров.

Бахтияр Тураров уверен: ни одна современная система, ни самый квалифицированный специалист не смогут компенсировать отсутствие осознанной позиции со стороны собственников и ответственных лиц.

"За безопасность на объекте всегда отвечает конкретный человек — будь то директор, арендодатель или председатель КСК. Это не формальность, а прямая зона ответственности", — подчёркивает он.

Если ответственное лицо пренебрегает своими обязанностями, не знает элементарный пожарно-технический минимум и не организует обучение персонала, последствия могут быть трагическими.

В качестве примера Тураров рассказал о случае, когда на одном из объектов длительное время игнорировали необходимость проверки и обслуживания системы пожарной сигнализации. В результате в момент реальной угрозы оборудование попросту не сработало, что привело к значительным материальным потерям и угрозе для жизни людей.

"В подземном паркинге одного ЖК произошёл пожар. Сгорели автомобили, ущерб составил более 200 миллионов тенге. На суде председателю задали простой вопрос: "А что вы сделали за время своего председательства для обеспечения пожарной безопасности?". Оказалось, что не было ни одного документа - ни актов, ни технических проверок, даже обучения ПТМ. Это серьёзное нарушение. Без такого обучения человек не имеет права управлять объектом", — рассказывает Бахтияр Тураров.

Он напомнил, что пожар легче предотвратить, чем потом объяснять, почему ничего не было сделано. Ответственность за безопасность - это не только задача инспекции или пожарных. Это вопрос управленческой зрелости.

В целом эксперты отмечают и ряд системных недостатков в работе ведомств, ответственных за предупреждение чрезвычайных ситуаций. В ДЧС Алматы добавляют, что помимо человеческого фактора, значительную роль в возникновении пожаров играют и природные условия. Жара, сухой климат и сильные ветра существенно увеличивают риски. В условиях высокой температуры растительность становится крайне легко воспламеняемой, а порывы ветра могут разносить искры на большие расстояния. Дополнительную угрозу создаёт вырубка лесов на склонах, что приводит к образованию потенциальных очагов возгорания, особенно в засушливую погоду. Что касается городской застройки, по данным ДЧС, чаще всего пожары происходят в частном секторе. В сравнении с многоэтажными домами, складами и рынками, именно частные дома остаются наиболее уязвимыми. Основные причины возгораний остаются прежними: короткие замыкания электропроводки, неисправные печи, неосторожное обращение с огнём, а также несоблюдение элементарных правил безопасности при эксплуатации бытовых приборов и отопительных систем. Тем не менее, как подчёркивают в ДЧС, в 2024 году в Алматы зафиксировано снижение общего количества пожаров по сравнению с предыдущими годами, что свидетельствует о положительном эффекте от проводимых профилактических мероприятий.

В пресс-службе ДЧС Алматы отмечают, что благодаря усиленным профилактическим мерам и повышению информированности населения об основных правилах пожарной безопасности количество возгораний в городе начало постепенно снижаться.

"В 2023 году в Алматы было зарегистрировано 648 пожаров, в 2024-м — 640. Это результат улучшения профилактической работы и повышения уровня осведомленности граждан", — сообщили в ведомстве.

Для информирования населения активно используются все доступные каналы: СМИ, родительские чаты, социальные сети. Регулярно проводятся инструктажи как для жителей, так и для сотрудников образовательных учреждений.

Кроме того, на всех LED-экранах города транслируются специальные видеоролики с напоминанием о правилах пожарной безопасности. Эти материалы ориентированы на широкую аудиторию и направлены на формирование культуры безопасности среди горожан.

"Мы также проводим тематические акции и мероприятия, чтобы вовлечь население в обсуждение вопросов пожарной безопасности. В конечном итоге всё это способствует созданию более безопасной городской среды", — добавили в ДЧС.

В Департаменте также отмечают, что эффективность систем раннего оповещения в жилых домах и бизнес-центрах во многом зависит от состояния оборудования и качества его обслуживания. "Нередко фиксируются случаи, когда системы оповещения оказываются неисправными, что подчеркивает необходимость регулярных проверок и технического обслуживания", — заявили в ведомстве. Что касается реагирования на пожары, в мегаполисе оно, как правило, оперативное. Однако скорость прибытия спасателей может варьироваться в зависимости от загруженности городских дорог. "С учётом роста города и увеличения плотности застройки, Алматы необходимо дополнительно около 15 пожарных частей для оптимального покрытия территории", — уточнили в ДЧС. При этом техническая оснащённость действующих подразделений оценивается на уровне 90%, что позволяет эффективно выполнять поставленные задачи. Также, по данным ведомства, численность личного состава на сегодняшний день соответствует нормативам.

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