Пожарная тревога в Астане: в столичном ТРЦ вспыхнул огонь
Спасатели быстро потушили пламя.
Сегодня, 07:17
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Сегодня, 07:17Сегодня, 07:17
104Фото: пресс-служба МЧС РК
В одном из торгово-развлекательных центров столицы вспыхнул пожар, передает BAQ.KZ. Пламя охватило мебель в бутике на первом этаже, но благодаря оперативности спасателей, удалось избежать серьёзных последствий.
По данным МЧС, возгорание произошло в районе Нура — в ТРЦ, расположенном на проспекте Туран. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы, и уже через несколько минут на место прибыли расчёты Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны. Очаг возгорания удалось быстро локализовать: пламя не успело перекинуться на соседние бутики, а сам пожар ликвидировали на небольшой площади. Пострадавших нет.
Причины происшествия устанавливаются.
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