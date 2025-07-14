В одном из торгово-развлекательных центров столицы вспыхнул пожар, передает BAQ.KZ. Пламя охватило мебель в бутике на первом этаже, но благодаря оперативности спасателей, удалось избежать серьёзных последствий.

По данным МЧС, возгорание произошло в районе Нура — в ТРЦ, расположенном на проспекте Туран. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы, и уже через несколько минут на место прибыли расчёты Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны. Очаг возгорания удалось быстро локализовать: пламя не успело перекинуться на соседние бутики, а сам пожар ликвидировали на небольшой площади. Пострадавших нет.

Причины происшествия устанавливаются.