Пожарные не дали огню перекинуться на жилые дома в Таразе
Возгорание хозяйственной постройки удалось оперативно ликвидировать, пострадавших нет.
10 Июля 2026, 23:34
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10 Июля 2026, 23:3410 Июля 2026, 23:34
142Фото: Pixabay.com
В Таразе сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям предотвратили распространение пожара на два жилых дома.
Возгорание произошло на улице Азербаева, где загорелась хозяйственная постройка на территории частного домовладения. После поступления сообщения на место оперативно прибыли пожарные расчеты.
Спасатели в короткие сроки локализовали и полностью ликвидировали возгорание. Благодаря их своевременным действиям удалось не допустить распространения огня на два соседних жилых дома и сохранить имущество жителей.
В результате происшествия никто не пострадал.
В настоящее время специалисты устанавливают причину возникновения пожара.
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