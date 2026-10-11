Пожарные потушили горение битума в Сатпаеве
Битум горел в яме на площади 50 кв. м.
11 Октября 2026, 19:13
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11 Октября 2026, 19:1311 Октября 2026, 19:13
181Фото: Pixabay.com
В городе Сатпаеве области Улытау произошло возгорание битума на территории асфальтного завода.
По прибытии первых подразделений МЧС установлено, что битум горит в яме на площади 50 кв. м.
Для ликвидации возгорания были поданы пожарные стволы. Благодаря оперативным действиям огнеборцев горение полностью ликвидировано.
Пострадавших нет.
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