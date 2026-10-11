Пожарные потушили горение битума в Сатпаеве

В городе Сатпаеве области Улытау произошло возгорание битума на территории асфальтного завода.

По прибытии первых подразделений МЧС установлено, что битум горит в яме на площади 50 кв. м.

Для ликвидации возгорания были поданы пожарные стволы. Благодаря оперативным действиям огнеборцев горение полностью ликвидировано.

Пострадавших нет.