Пожарные потушили горение битума в Сатпаеве

Битум горел в яме на площади 50 кв. м.

11 Октября 2026, 19:13
АВТОР
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Pixabay.com 11 Октября 2026, 19:13
11 Октября 2026, 19:13
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Фото: Pixabay.com

В городе Сатпаеве области Улытау произошло возгорание битума на территории асфальтного завода.

По прибытии первых подразделений МЧС установлено, что битум горит в яме на площади 50 кв. м.

Для ликвидации возгорания были поданы пожарные стволы. Благодаря оперативным действиям огнеборцев горение полностью ликвидировано.

Пострадавших нет.

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