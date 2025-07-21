Пожарный из Уральска повторил трюк Ван Дамма
Пожарный из Уральска поразил пользователей Сети шпагатом на разъезжающихся спецмашинах.
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В Уральске пожарный удивил интернет-пользователей, исполнив эффектный шпагат на движущихся пожарных автомобилях, собранных в Казахстане. Видео появилось в соцсетях и быстро набрало популярность, передает BAQ.KZ.
Ролик опубликован на странице предприятия УральскАгроРемМаш, где подчеркивается, что автомобили — казахстанского производства:
"Эта пожарная машина — не импорт. Это — результат труда наших инженеров и рабочих. Собственное производство, собственные решения, созданные здесь, в Казахстане, для наших улиц, наших дорог и наших спасателей. Сила, рожденная дома".
На кадрах видно, как спасатель из ДЧС Уральска с впечатляющей точностью садится на шпагат между двумя разъезжающимися грузовиками. Пользователи восхищаются не только его физической подготовкой, но и качеством казахстанской спецтехники:
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"Какие молодцы, вызывает огромную гордость! Красивые, современные такие спецмашины"
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"Жан-Клод ван Дамм отдыхает!"
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"Круто, парень молодец!".
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