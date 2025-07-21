  • 21 Июля, 13:16
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Пожарный из Уральска повторил трюк Ван Дамма

Пожарный из Уральска поразил пользователей Сети шпагатом на разъезжающихся спецмашинах.

Сегодня, 12:20
АВТОР
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tjb_oral_bko Сегодня, 12:20
Сегодня, 12:20
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Фото: tjb_oral_bko

В Уральске пожарный удивил интернет-пользователей, исполнив эффектный шпагат на движущихся пожарных автомобилях, собранных в Казахстане. Видео появилось в соцсетях и быстро набрало популярность, передает BAQ.KZ.

Ролик опубликован на странице предприятия УральскАгроРемМаш, где подчеркивается, что автомобили — казахстанского производства:

"Эта пожарная машина — не импорт. Это — результат труда наших инженеров и рабочих. Собственное производство, собственные решения, созданные здесь, в Казахстане, для наших улиц, наших дорог и наших спасателей. Сила, рожденная дома".

На кадрах видно, как спасатель из ДЧС Уральска с впечатляющей точностью садится на шпагат между двумя разъезжающимися грузовиками. Пользователи восхищаются не только его физической подготовкой, но и качеством казахстанской спецтехники: 

  • "Какие молодцы, вызывает огромную гордость! Красивые, современные такие спецмашины"

  • "Жан-Клод ван Дамм отдыхает!"

  • "Круто, парень молодец!".

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