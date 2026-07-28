Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нынешние лесные пожары стали самыми разрушительными в стране с конца Второй мировой войны. Общее число эвакуированных во Франции и Испании превысило 300 тысяч человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Стихия в регионе между Бордо и побережьем Атлантического океана с 22 июля опустошила около 42 тысяч гектаров. В понедельник, 27 июля, пламя продолжило распространяться, 220 тысяч человек эвакуировали в безопасные места. Всего с начала года лесные пожары во Франции уничтожили 116 тысяч гектаров.

Макрон посетил антикризисный центр служб экстренного реагирования и сообщил, что стихию на юго-западе страны удалось обуздать. Вблизи Бордо огонь взять под контроль пока не удалось.

«Предстоящие недели будут тяжелыми», - приводит слова президента агентство AFP.

Впервые зафиксированы огненные облака

На юго-западе Франции впервые в истории страны зафиксированы грозовые огненные облака, пирокумулонимбусы. Приземный воздух нагревается настолько сильно, что быстро поднимается вверх вместе с дымом, водяным паром и пеплом, иногда до стратосферы. При столкновении с прохладными воздушными массами формируются сильные ветра, которые еще больше раздувают огонь. Часто такие облака порождают молнии.

Ранее подобное явление отмечалось только во время гигантских пожаров в Австралии и Канаде. Для Франции представитель пожарной службы Эрик Брокарди назвал его беспрецедентным.

«В результате он распространяется во всех направлениях и образует несколько фронтов пожара, что делает ситуацию совершенно непредсказуемой», - пояснил эксперт.

По его словам, огненный шторм в большинстве случаев почти невозможно потушить или взять под контроль, в том числе потому, что ветер постоянно меняет направление.

Одна из крупнейших эвакуаций в истории Европы

Общее число эвакуированных во Франции и Испании превысило 300 тысяч человек. Агентство KNA называет это одной из крупнейших эвакуаций в истории Европы.

В рамках механизма ЕС по ликвидации последствий стихийных бедствий европейские страны и Брюссель предоставили двум государствам 13 самолетов, четыре вертолета, 41 автомобиль и около 130 спасателей. К операции подключилась и Германия.

Обе страны получают спутниковые снимки в рамках программы наблюдения за Землей Copernicus. К механизму ЕС подключены десять государств, включая Турцию, Норвегию и Украину. Еврокомиссия координирует помощь и участвует в финансировании операций, при необходимости может быть задействовано 22 самолета и пять вертолетов из стратегического резерва rescEU.