Пожилую карагандинку спасли при пожаре в многоквартирном доме
Причины пожара устанавливаются.
Сегодня, 02:38
В Караганде на улице Белинского произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Возгорание возникло в квартире на первом этаже. Сообщение о происшествии поступило на пульт 112, передаёт BAQ.KZ.
Пожарные подразделения МЧС оперативно прибыли на место. По прибытии было установлено, что существует угроза для жителей верхних этажей из-за сильного задымления.
Спасатели немедленно приступили к разведке и эвакуации людей. В ходе операции с использованием спасательного колпака удалось вывести из задымленного подъезда пожилую женщину 1938 года рождения, а также эвакуировать еще одного человека.
Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.
