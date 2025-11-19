  • 19 Ноября, 03:24

Пожилую карагандинку спасли при пожаре в многоквартирном доме

Причины пожара устанавливаются.

Сегодня, 02:38
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 02:38
Сегодня, 02:38
77
Фото: Pixabay.com

В Караганде на улице Белинского произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Возгорание возникло в квартире на первом этаже. Сообщение о происшествии поступило на пульт 112, передаёт BAQ.KZ.

Пожарные подразделения МЧС оперативно прибыли на место. По прибытии было установлено, что существует угроза для жителей верхних этажей из-за сильного задымления.

Спасатели немедленно приступили к разведке и эвакуации людей. В ходе операции с использованием спасательного колпака удалось вывести из задымленного подъезда пожилую женщину 1938 года рождения, а также эвакуировать еще одного человека.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. 

Самое читаемое

Наверх