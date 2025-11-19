В Караганде на улице Белинского произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Возгорание возникло в квартире на первом этаже. Сообщение о происшествии поступило на пульт 112, передаёт BAQ.KZ.

Пожарные подразделения МЧС оперативно прибыли на место. По прибытии было установлено, что существует угроза для жителей верхних этажей из-за сильного задымления.

Спасатели немедленно приступили к разведке и эвакуации людей. В ходе операции с использованием спасательного колпака удалось вывести из задымленного подъезда пожилую женщину 1938 года рождения, а также эвакуировать еще одного человека.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.