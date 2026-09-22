Число медсправок для водителей выросло почти в четыре раза за два месяца

Число электронных медицинских справок для водителей формы №073/у с июня по август выросло почти в четыре раза, рост в Минздраве связывают в том числе с усилением контроля МВД в отношении водителей старше 65 лет и водителей с инвалидностью, передает BAQ.KZ.

В июне таких справок оформили 36 994, в июле 84 720, это на 129 процентов больше, чем месяцем ранее. В августе их количество достигло 147 522, прибавив еще 74 процента к июлю.

Справка формы №073/у подтверждает, что у человека нет противопоказаний к управлению транспортом. Она нужна для оформления, продления и восстановления водительского удостоверения. Чтобы ее получить, нужно пройти врача участкового или общей практики, психиатра, офтальмолога и отоларинголога, а также сдать анализ на употребление психоактивных веществ.

Как пояснили в Минздраве, водители старше 65 лет и водители с инвалидностью должны проходить медосмотр каждые два года.

Всего с начала года в Казахстане в электронном формате оформили 8 095 396 медицинских справок и листов временной нетрудоспособности, а также 5 698 396 справок по диспансерному учету, в том числе по направлениям психиатрии, наркологии и фтизиатрии.

Электронные медицинские документы нужны при прохождении медосмотров, получении заключений врачебных комиссий, оформлении больничных, установлении инвалидности, получении санаторно-курортного лечения, оформлении документов для детей, при трудоустройстве и передаче сведений в государственные органы.

В министерстве отмечают, что электронный формат снижает административную нагрузку на медиков, сокращает бумажный документооборот и ускоряет взаимодействие между гражданами, медорганизациями и государственными информационными системами.

Напомним, с 25 августа вступили в силу изменения в закон «О дорожном движении». Требование проходить медосмотр раз в два года для водителей старше 65 лет и водителей с инвалидностью действует с 2014 года, но теперь информационные системы Минздрава и МВД объединены. Если в базе нет действующей справки формы №073/у, право управления транспортом может быть прекращено, а за езду без подтвержденного допуска грозит штраф 20 МРП. Медосмотр платный, его стоимость зависит от клиники и региона.