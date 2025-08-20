Билеты на матч плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между алматинским "Кайратом" и шотландским "Селтиком", который пройдет 26 августа на Центральном стадионе Алматы, были распроданы менее чем за полтора часа. Руководство клуба назвало это рекордом по интересу к игре, однако фанаты заявили о массовой скупке билетов перекупщиками, передает BAQ.KZ.

По данным ФК "Кайрат", на матч поступило более 100 тысяч заявок, а весь пул билетов разошёлся за рекордное время. Однако вскоре на онлайн-платформах появились объявления о перепродаже билетов по завышенной цене — от 40 до 50 тысяч тенге при первоначальной стоимости от 5 тысяч.

В соцсетях болельщики клуба обрушились с критикой в адрес организаторов. Многие отметили, что настоящие фанаты остались без билетов, тогда как перекупщики заняли их места.

"Не фанаты купили эти билеты. Их забрали перекупщики. Настоящие болельщики, которые десятилетиями поддерживали "Кайрат", остались за бортом", — пишут пользователи.

Фанаты призывают бойкотировать перекупщиков и требуют от руководства клуба принять меры: ограничить количество билетов в одни руки, ввести персонализированные билеты и усилить контроль за продажами.

"Футбол должен объединять, а не унижать. Сегодня стыдно не за команду, а за её руководство", — говорится в одном из обращений.

Матч "Кайрат" – "Селтик" состоится 26 августа в 21:45 на Центральном стадионе Алматы.