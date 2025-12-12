"Позвоните сами": мошенники придумали новую ловушку для казахстанцев
Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупреждает о новой схеме интернет-мошенничества, набирающей обороты, передаёт BAQ.KZ.
По данным зарубежных источников, злоумышленники начали рассылать казахстанцам SMS и письма, маскируясь под службы доставки, банки, управляющие компании и другие организации. В сообщениях указываются предлоги вроде "ошибки в авторизации", "замены домофона" или "проверки счетчиков".
Главная цель — вынудить человека перезвонить по указанному номеру, тем самым инициируя контакт с мошенниками. Через разговор они применяют методы социальной инженерии и вытягивают у жертвы конфиденциальную информацию.
В Центре предупреждают: отсутствие инициативы от преступников делает схему особенно коварной — граждане сами создают условия для обмана, считая звонок "безопасным", ведь он исходит от них.
Специалисты рекомендуют:
- проявлять максимальную бдительность к неизвестным сообщениям и звонкам;
- перезванивать только на официальные номера, опубликованные на сайтах организаций;
- использовать двухфакторную аутентификацию;
- никогда не сообщать данные банковских карт, CVV-коды, одноразовые SMS-коды и другую конфиденциальную информацию.
Генпрокуратура напоминает: ни банки, ни сервисные компании никогда не запрашивают такие данные по телефону или в переписке.
