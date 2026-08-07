Правила господдержки туризма стали понятнее для бизнеса

В Казахстане обновили правила государственной поддержки туризма, передает BAQ.KZ.

Главное изменение касается въездного туризма. Теперь субсидию туроператору выплатят, если иностранный гость проведёт в стране не менее шести ночей. Логика простая, чем дольше человек живёт в Казахстане, тем больше он оставляет денег в гостиницах, кафе и на экскурсиях в регионах.

Прежнее, более мягкое требование вводили после пандемии, когда поток нужно было просто вернуть. Задачу выполнили с запасом, въездной туризм не только восстановился, но и обошёл показатели 2019 года. Теперь поддержку разворачивают в сторону качества.

Сумма субсидии осталась прежней, 15 тысяч тенге за каждого туриста.

Дети летят бесплатно, требования стали чётче

В программе Kids Go Free уточнили, каким должен быть турпродукт. Его формирует туроператор по внутреннему туризму, в стоимость входит перелёт ребёнка эконом-классом в обе стороны и проживание не менее двух ночей.

Понадобится подтвердить оплату тура и родство сопровождающего с ребёнком.

Придорожные туалеты теперь под наблюдением

Субсидия на содержание санитарно-гигиенических узлов сохранилась, это 83,3 тысячи тенге в месяц. Зато появился конкретный список того, за что платят. В него вошли уборка, дезинфекция, коммунальные услуги, водоснабжение, освещение, вывоз отходов и эксплуатационные расходы.

Работу объектов будут проверять осмотрами, фото- и видеофиксацией. Для путешественников это означает шанс встретить на трассе действующий и чистый туалет, а не запертую дверь.

Курортам и перевозчикам ничего не урезали

Государство продолжит возмещать 25% стоимости оборудования и техники для горнолыжных курортов и 25% стоимости туристских автобусов.

Останется и возмещение 10% затрат на строительство объектов придорожного сервиса, визит-центров и мест размещения туристов.

Перечни поддерживаемых объектов упорядочили, уточнили требования к документам, сроки рассмотрения заявок и порядок решений. Бизнесу должно стать проще понимать, на что рассчитывать.

Регионы получили свободу

Полномочия по формированию приоритетных туристских территорий передали областям. Теперь акиматы сами определяют такие места, устанавливают их границы и принимают решения исходя из потенциала своей территории.

Расчёт в том, что на местах виднее, какое ущелье или озеро стоит развивать первым.

Поправки приводят правила в соответствие с Законом о туристской деятельности, вступившим в силу в марте. При подготовке учли внешний анализ коррупционных рисков, правоприменительную практику и предложения самого бизнеса.