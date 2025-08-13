Внести изменения в ценообразование планируют в Казахстане. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.

"Мы - и это консолидированная позиция - считаем, что магазины, которые продают товары народного потребления с помощью банков в рассрочку или кредитных продуктов, должны писать о том, из чего состоит цена. В данном случае на сегодняшний день и потребительское кредитование, и потребительский спрос демонстрируют рост, превышающий желаемые показатели. Сейчас спрос диктует предложение и стимулирует развитие отдельных сегментов рынка, в том числе потребительского кредитования. При этом в работе банков наблюдается определенный перекос в эту сторону, и это никто не скрывает", - сказал Жумангарин.

Он отметил, что так называемый "двойной пресс" в настоящее время запрещен законодательством. Однако при покупке, например, бытовой техники в рассрочку, в ее стоимость уже изначально заложены расходы на эту рассрочку — в среднем это 15–20%, в зависимости от продавца, уточнил Жумангарин.

Он также отметил, что те покупатели, которые покупают товар наличными, платят и за наценку за рассрочку.

"Мы не выступаем против роста потребительского кредитования, так как потребление — один из четырёх ключевых элементов ВВП", - добавил Жумангарин.

При этом он также добавил, что считает, что граждане получали объективную и честную информацию о структуре цены.