Правила покупки в рассрочку планируют изменить в Казахстане
Покупатели, которые платят наличными, переплачивают за рассрочку.
Внести изменения в ценообразование планируют в Казахстане. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.
"Мы - и это консолидированная позиция - считаем, что магазины, которые продают товары народного потребления с помощью банков в рассрочку или кредитных продуктов, должны писать о том, из чего состоит цена. В данном случае на сегодняшний день и потребительское кредитование, и потребительский спрос демонстрируют рост, превышающий желаемые показатели. Сейчас спрос диктует предложение и стимулирует развитие отдельных сегментов рынка, в том числе потребительского кредитования. При этом в работе банков наблюдается определенный перекос в эту сторону, и это никто не скрывает", - сказал Жумангарин.
Он отметил, что так называемый "двойной пресс" в настоящее время запрещен законодательством. Однако при покупке, например, бытовой техники в рассрочку, в ее стоимость уже изначально заложены расходы на эту рассрочку — в среднем это 15–20%, в зависимости от продавца, уточнил Жумангарин.
Он также отметил, что те покупатели, которые покупают товар наличными, платят и за наценку за рассрочку.
"Мы не выступаем против роста потребительского кредитования, так как потребление — один из четырёх ключевых элементов ВВП", - добавил Жумангарин.
При этом он также добавил, что считает, что граждане получали объективную и честную информацию о структуре цены.
"Покупатель должен понимать, из чего складывается стоимость товара при покупке в рассрочку или в кредит, и осознавать размер переплаты, а также рассчитывать свои финансовые возможности. У него должен быть выбор: заплатить сразу и приобрести товар без наценки или оформить рассрочку, зная все условия. В противном случае получается, что люди, оплачивающие товар сразу, фактически субсидируют тех, кто берёт его в рассрочку", - заключил Жумангарин.
