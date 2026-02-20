Правила смены номера в Казахстане могут измениться
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК внесло изменения в правила переноса абонентского номера в сетях сотовой связи, передает BAQ.KZ.
Публичное обсуждение проекта продлится до 6 марта 2026 года на сайте НПА.
Поправки направлены на улучшение клиентского опыта и совершенствование процедуры переноса номера. Среди ключевых изменений:
-
Оператор-«донор» получает право отказать в переносе, если с момента первой активации номера прошло менее 60 календарных дней.
-
Максимальный срок ответа оператора-«донора» на запрос о переносе сокращён до 10 минут с момента его поступления в Центральную базу данных абонентов национальной связи (ЦБДАН).
Реализация этих мер позволит минимизировать период возможной недоступности связи для абонентов и повысить удовлетворённость услугой.
Самое читаемое
- В Минтуризма РК ответили на пост отца Шайдорова о поддержке спортсмена
- Аэропорт Семея оштрафован на 8,8 млн тенге за монопольные цены на топливо
- Будут ли начисляться госпремии по жилищным накоплениям в коммерческих банках?
- Зарплата Михаила Шайдорова до Олимпиады составляла 1,5 млн тенге — Минспорта
- "Это не дипломатический жест, а стратегический выбор": Токаев о присоединении к Совету мира