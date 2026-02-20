Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК внесло изменения в правила переноса абонентского номера в сетях сотовой связи, передает BAQ.KZ.

Публичное обсуждение проекта продлится до 6 марта 2026 года на сайте НПА.

Поправки направлены на улучшение клиентского опыта и совершенствование процедуры переноса номера. Среди ключевых изменений:

Оператор-«донор» получает право отказать в переносе, если с момента первой активации номера прошло менее 60 календарных дней.

Максимальный срок ответа оператора-«донора» на запрос о переносе сокращён до 10 минут с момента его поступления в Центральную базу данных абонентов национальной связи (ЦБДАН).

Реализация этих мер позволит минимизировать период возможной недоступности связи для абонентов и повысить удовлетворённость услугой.