В Казахстане началась масштабная ревизия законодательства в рамках реализации норм новой Конституции. Министр юстиции Ерлан Сарсембаев внес свои предложения, передает BAQ.kz.

По его словам, для приведения нормативной базы в соответствие с обновленным Основным законом внедряется поэтапный подход к трансформации институциональной системы государства.

В основу реформы заложен человекоцентричный подход, направленный на формирование новой модели взаимодействия общества и государства.

Указом Президента о мерах по реализации Конституции уже определен перечень законопроектов, которые будут внесены в Мажилис по инициативе Главы государства и Правительства.

Среди ключевых изменений - усиление гарантий прав и свобод граждан. В частности, на конституционном уровне планируется закрепить «правило Миранды», согласно которому права задержанному должны разъясняться сразу после фактического ограничения свободы.

Также вводится дополнительная защита жилища - будет запрещено не только произвольное лишение жилья, но и выселение без решения суда. Эти изменения потребуют корректировки жилищного и процессуального законодательства.

Отдельный блок касается цифровых прав: планируется усиление защиты персональных данных и расширение гарантий частной жизни в условиях цифровизации.

Кроме того, предусмотрены изменения, направленные на защиту основ государственного строя, включая корректировку административных и уголовных норм для обеспечения территориальной целостности и независимости страны.

«Совместно с депутатским корпусом и государственными органами начата разработка пяти самостоятельных конституционных законов: “О Президенте РК”, “О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов”, “О Қазақстан Халық Кеңесі”, “О статусе столицы РК”, “Об административно-территориальном устройстве РК”. Также требуется корректировка восьми конституционных законов и более 60 законов», - сообщил Ерлан Сарсембаев.

По его словам, в рамках плана мероприятий также будет проведена ревизия законопроектов, находящихся на рассмотрении Парламента, на предмет соответствия новым конституционным нормам.