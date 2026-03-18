«Правило Миранды» планируют внедрить в Казахстане
Права задержанному будут разъясняться сразу после фактического ограничения свободы
В Казахстане началась масштабная ревизия законодательства в рамках реализации норм новой Конституции. Министр юстиции Ерлан Сарсембаев внес свои предложения, передает BAQ.kz.
По его словам, для приведения нормативной базы в соответствие с обновленным Основным законом внедряется поэтапный подход к трансформации институциональной системы государства.
В основу реформы заложен человекоцентричный подход, направленный на формирование новой модели взаимодействия общества и государства.
Указом Президента о мерах по реализации Конституции уже определен перечень законопроектов, которые будут внесены в Мажилис по инициативе Главы государства и Правительства.
Среди ключевых изменений - усиление гарантий прав и свобод граждан. В частности, на конституционном уровне планируется закрепить «правило Миранды», согласно которому права задержанному должны разъясняться сразу после фактического ограничения свободы.
Также вводится дополнительная защита жилища - будет запрещено не только произвольное лишение жилья, но и выселение без решения суда. Эти изменения потребуют корректировки жилищного и процессуального законодательства.
Отдельный блок касается цифровых прав: планируется усиление защиты персональных данных и расширение гарантий частной жизни в условиях цифровизации.
Кроме того, предусмотрены изменения, направленные на защиту основ государственного строя, включая корректировку административных и уголовных норм для обеспечения территориальной целостности и независимости страны.
«Совместно с депутатским корпусом и государственными органами начата разработка пяти самостоятельных конституционных законов: “О Президенте РК”, “О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов”, “О Қазақстан Халық Кеңесі”, “О статусе столицы РК”, “Об административно-территориальном устройстве РК”. Также требуется корректировка восьми конституционных законов и более 60 законов», - сообщил Ерлан Сарсембаев.
По его словам, в рамках плана мероприятий также будет проведена ревизия законопроектов, находящихся на рассмотрении Парламента, на предмет соответствия новым конституционным нормам.
