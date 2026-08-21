При задержании человеку должны своевременно и в полном объеме разъяснить его процессуальные права, в том числе право хранить молчание и пользоваться помощью адвоката. В МВД и Генеральной прокуратуре рассказали BAQ.KZ, какие гарантии предусмотрены для задержанных в Казахстане.

Как пояснили в Министерстве внутренних дел, соблюдение процессуальных прав граждан является обязательным не только непосредственно при задержании, но и при доставлении, приводе, опросе, допросе и других процессуальных действиях.

«Одной из важнейших гарантий соблюдения прав и свобод человека является своевременное и полное разъяснение лицу его процессуальных прав при задержании, доставлении, приводе, опросе, допросе и производстве иных процессуальных действий», – сообщили в МВД.

Что должны разъяснить при задержании

В ведомстве отметили, что международная правоприменительная практика, в том числе известное «правило Миранды», предполагает обязательное информирование задержанного о его основных правах.

В частности, человеку должны разъяснить:

право хранить молчание;

право на защитника;

право на получение квалифицированной юридической помощи;

то, что данные им показания могут быть использованы в качестве доказательств в установленном законом порядке.

«Международная правоприменительная практика, в том числе широко применяемое “правило Миранды”, исходит из необходимости обязательного разъяснения каждому задержанному его основных процессуальных прав, включая право хранить молчание, право на защитника и получение квалифицированной юридической помощи, а также предупреждение о том, что данные им показания могут быть использованы в качестве доказательств в установленном законом порядке», – говорится в ответе МВД.

Адвокат – с момента задержания

Право на юридическую помощь закреплено и в Конституции. Согласно пункту 4 статьи 18, задержанный имеет право пользоваться помощью адвоката с момента задержания. Для подозреваемого такое право действует с момента признания его подозреваемым, для обвиняемого – с момента предъявления обвинения.

Еще одна важная гарантия предусмотрена пунктом 2 статьи 19 Конституции.

«Никто не обязан давать показания против самого себя, супруга (супруги) и близких родственников, круг которых определяется законом», – напомнили в ведомстве.

Таким образом, задержанный вправе отказаться от дачи показаний против себя и своих близких. Сам по себе отказ воспользоваться правом давать показания не означает обязанность человека объяснять причины такого решения.

Кто обязан разъяснить права

Как сообщили BAQ.KZ в Генеральной прокуратуре, обязанность информировать участников уголовного процесса предусмотрена и Уголовно-процессуальным кодексом.

Согласно статьям 26, 27 и 28 УПК, орган, ведущий уголовный процесс, должен разъяснять человеку его права и обязанности, обеспечивать возможность воспользоваться правом на защиту и принимать меры по соблюдению законности в ходе процессуальных действий.

«От органов внутренних дел требуется неукоснительное соблюдение законности, обеспечение конституционных прав и свобод граждан, а также исключение любых фактов формального подхода при осуществлении процессуальной деятельности», – отмечается в ответе.

На практике это означает, что разъяснение прав не должно быть формальностью. Человек должен понимать, в каком процессуальном положении он находится, какими правами располагает и что сказанное им может в дальнейшем использоваться в рамках уголовного дела.

Главное, что необходимо помнить при задержании: гражданин вправе хранить молчание, воспользоваться помощью адвоката и не свидетельствовать против себя, супруга или супруги и близких родственников. Обязанность разъяснить эти права лежит на органе, ведущем уголовный процесс.