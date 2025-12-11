В Болгарии смена власти: кабинет министров подал в отставку после нескольких недель масштабных протестов по всей стране, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. О решении сообщил премьер-министр Росен Желязков сразу после заседания правящей коалиции.

Поводом для народного возмущения стал проект бюджета на 2026 год — оппозиция заявила, что документ лишь прикрывает разросшуюся коррупцию. Хотя правительство попыталось снизить напряжение и отозвало проект, протесты не стихли: только накануне десятки тысяч болгар снова вышли на улицы крупнейших городов.

До последнего момента кабинет держался за власть. Сегодня парламент в шестой раз за год готовился рассматривать вотум недоверия, но за несколько минут до голосования Желязков объявил о роспуске правительства. Теперь Болгарию ждут очередные досрочные парламентские выборы — правительство продержалось у власти меньше года.