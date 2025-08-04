Правительство Литвы подало в отставку вслед за премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом, имя которого оказалось в центре коррупционного скандала, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров страны.

Согласно законодательству Литвы, отставка премьер-министра автоматически означает роспуск всего правительства. Президент Литвы должен утвердить это решение официально.

"С самого первого дня деятельность правительства была направлена на реальную работу и результаты — таковы были наши обязательства и ожидания литовского народа. Нам удалось многое сделать", — прокомментировал Палуцкас своё решение.

Поводом для кризиса стала информация о том, что компания, связанная с членами семьи премьера, выиграла конкурс на получение европейских субсидий. Это вызвало общественное недовольство и политическое давление.

Ранее президент Литвы дал Палуцкасу две недели на определение своей политической позиции. Тот сначала заявил, что уходит в отпуск, чтобы "собирать мёд с пчёлами и быть с семьёй", но затем всё же сообщил о решении покинуть пост главы правительства и лидера Социал-демократической партии.