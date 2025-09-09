Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства дал поручения по задачам, поставленным Президентом в послании, передает BAQ.KZ.

"Президент в Послании дал старт дальнейшим инновационным и инфраструктурным преобразованиям. Для решения поставленных задач, в первую очередь, необходимо активизировать приток инвестиций в страну. Глава государства отметил необходимость запуска нового инвестиционного цикла. Поэтому мы в кратчайший (десятидневный) срок должны выстроить единый механизм взаимодействия с инвесторами и кардинально обновить систему привлечения инвестиций. Каждый привлеченный тенге должен быть защищен твердыми гарантиями, подкрепленными нормативными актами и положительной практикой. Для инвестирования в высокотехнологичные сферы экономики будут предусмотрены специальные меры, включая преференци", - сказал Бектенов.

Он поручил Миннацэкономики подготовить предложения по реформированию госсектора, закрепить границы участия государства в экономике и усилить бюджетную дисциплину. Совместно с Агентством по стратегическому планированию необходимо внедрить Реестр обязательных требований, провести ревизию нормативных актов и защитить МСБ.

Для удержания инфляции на уровне не выше 11% до конца года Миннацэкономики, Нацбанку, акиматам и профильным ведомствам поручено принять все меры. Минфину и Минцифры – внедрить сервисное сопровождение налогоплательщиков на базе ИИ и создать центр обработки данных.

До конца года предстоит завершить модернизацию 8 пунктов пропуска на границе ЕАЭС и развить сопутствующую инфраструктуру. Правительству поручено активнее привлекать инвесторов, обновить систему инвестполитики и разработать меры поддержки обрабатывающей промышленности.

Также будет расширено применение цифрового тенге. В пятидневный срок Миннацэкономики должно подготовить проект указа о городе Алатау, а Минцифры – масштабировать концепцию "Умных городов". До конца года Миннацэкономики внесёт поправки о преобразовании СПК в институты развития для стимулирования роста регионов.