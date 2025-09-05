На расширенном собрании фракции партии AMANAT Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов представил отчет о выполнении поручений Президента. Рассмотрены ключевые направления работы правительства — от транспорта и энергетики до здравоохранения и образования, передаёт BAQ.KZ.

Премьер-министр сообщил, что за прошлый год строительные и ремонтные работы проведены в десяти аэропортах страны. В Алматы, Шымкенте и Кызылорде за счет частных инвестиций построены новые пассажирские терминалы, благодаря чему их совокупная пропускная способность увеличилась в 6,5 раза. По поручению Главы государства продолжается строительство аэропортов в Зайсане, Кендерли и Катон-Карагае, а также восстановление аэропорта в Аркалыке.

Значительное внимание уделяется развитию дорожной сети. В 2025 году ремонтными работами охвачено более 13 тысяч километров автодорог, включая такие важные направления, как "Калбатау – Майкапшагай", "Кызылорда – Жезказган" и "Узынагаш – Отар". Параллельно прорабатываются новые проекты протяженностью почти две тысячи километров, в том числе трасса "Центр – Запад" и обходы крупных городов.

Одним из приоритетов остается энергетика. К 2035 году в Казахстане планируется ввести новые источники суммарной мощностью около 26 ГВт. Сегодня из 233 энергообъектов 156 относятся к возобновляемым. Только в этом году в Кызылординской области введены в эксплуатацию две солнечные станции общей мощностью 40 МВт, а в Карагандинской — ветроэлектростанция на 50 МВт.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства продолжается масштабная модернизация. За счет программы "Тариф в обмен на инвестиции" привлечено более 600 миллиардов тенге, что позволило отремонтировать свыше 12 тысяч километров инженерных сетей и снизить их износ более чем на 6 процентов. Девять ТЭЦ страны перешли из красной зоны высокой аварийности в жёлтую, а три станции — в зеленую.

Правительство также делает акцент на развитие регионов. В 2026 году на эти цели будет направлено 5,4 триллиона тенге. До конца текущего года планируется полностью завершить проекты по обеспечению населения питьевой водой, а в рамках программы "Ауыл аманаты" профинансировать 25 тысяч сельских бизнес-инициатив, что позволит создать около 30 тысяч рабочих мест.

Отдельное внимание уделяется здравоохранению. В регионах построено 540 медицинских объектов из 655 запланированных в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения". Эти центры охватят медицинскими услугами около миллиона жителей села. С начала года младенческая смертность снизилась почти на 23 процента, общая смертность — на 3 процента. Продолжительность жизни впервые достигла 75 лет и 4 месяцев, а к 2029 году планируется довести этот показатель до 77 лет.

Большая работа ведется и в сфере образования. За последние два года в стране построено 340 школ на 484 тысячи мест, а до конца текущего года появится еще 111 новых зданий. Планируется комплексная реновация 245 действующих школ. В рамках Года рабочих профессий количество студентов, обучающихся по заявкам предприятий, утроилось и достигло 30 тысяч человек. На подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием в 2025 году выделено 93 тысячи грантов. Параллельно решается вопрос с обеспечением студентов общежитиями: за пять лет дефицит мест сократился почти втрое.

Отдельным блоком рассматривалось развитие промышленности и цифровизация. Индекс промышленного производства в стране вырос на 6,9 процента, в обрабатывающей отрасли — на 6,1 процента. В последние три года в Казахстане появились новые производства — от полипропилена и ферросилиция до шин, бытовой техники и нефтегазового оборудования. В 2025 году планируется запуск 190 новых проектов обрабатывающей промышленности на сумму 1,5 триллиона тенге с созданием свыше 20 тысяч рабочих мест. Одновременно в компаниях внедряются современные цифровые решения: от беспилотных самосвалов до систем промышленной безопасности, что позволило сократить травматизм и повысить производительность.

Не менее динамично развивается агропромышленный комплекс. В 15 регионах идет уборочная кампания, намолочено более шести миллионов тонн зерна, что составляет около трети посевных площадей. Казахстанская агропродукция поставляется в 80 стран мира, при этом более половины экспорта приходится на товары с высокой добавленной стоимостью. За два года вдвое увеличен объем применения удобрений, обновляется техника, а более 3,5 тысячи отечественных предприятий получили право выхода на зарубежные рынки.

Подводя итоги, Олжас Бектенов подчеркнул, что главная задача правительства — устойчивое развитие экономики, устранение диспропорций между регионами и обеспечение граждан равным доступом к социальным благам и современным сервисам.