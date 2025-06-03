В мае 2025 года на потребительском рынке Казахстана зафиксирована разнонаправленная динамика цен на социально значимые продовольственные товары, передает BAQ.KZ. Как сообщает Бюро национальной статистики, колебания цен в первую очередь связаны с сезонными факторами — завершением периода хранения урожая прошлого года и переходом к поставкам ранней сельхозпродукции. Ожидается, что с поступлением на рынок новых объемов свежих овощей инфляционное давление начнёт снижаться.

На фоне общего переходного периода ряд товаров показал снижение в цене. Так, по данным на 27 мая, дешевле стали капуста - сразу на 3,4%, яйца - на 0,7%, а также гречка, рожки и подсолнечное масло - в пределах 0,1–0,2%. Без изменений осталась стоимость хлеба и риса.

В то же время на другие продукты зафиксирован рост цен. Особенно подорожала морковь - сразу на 4,2%. Картофель вырос в цене на 2,8%, лук - на 2,5%. Незначительное повышение отмечено также на соль, молочные продукты, сахар и мясо. В целом с начала года индекс цен на социально значимые продовольственные товары составил 6,8%.

Для стабилизации ситуации Министерство торговли и интеграции РК совместно с акиматами и профильными структурами реализует срочные меры. В Астане разгружается железнодорожный состав с ранним картофелем нового урожая, поставленным АО "КТЖ Экспресс" при поддержке министерства. Всего импортировано 45 тысяч тонн картофеля и 4 тысячи тонн капусты из Китая, Пакистана и Узбекистана.

Параллельно на юге Казахстана стартовал сбор нового урожая: в Туркестанской области собирают капусту и ранний картофель. Закупочные цены с полей варьируются от 280 до 350 тенге за килограмм. Для сглаживания сезонных колебаний Евразийская экономическая комиссия ввела механизм беспошлинного ввоза до 150 тысяч тонн картофеля до конца июня.

Ранее были введены временные ограничения на вывоз продовольственного и животноводческого сырья, включая экспорт картофеля и маточного поголовья скота. Эти меры призваны поддерживать устойчивое предложение на внутреннем рынке и сдерживать рост цен.