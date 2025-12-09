На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов сообщил о скором завершении модернизации пунктов пересечения государственной границы, которая проводится в рамках поручений Президента, передаёт BAQ.KZ.

"В соответствии с поручением Главы государства в декабре завершается модернизация пунктов пересечения государственной границы. В ближайшее время будет введено в эксплуатацию 5 обновленных пунктов пропуска. Это позволит всем пунктам на внешнем контуре ЕАЭС соответствовать международным стандартам и ускорит прохождение грузов", — подчеркнул Премьер-министр.

Олжас Бектенов также поручил Министерству транспорта совместно с компанией "КазАвтоЖол" ускорить работы на внутренних пунктах пропуска и завершить строительство в установленные сроки.

Контроль за исполнением поручений находится на личном внимании Премьер-министра.