Почему из проекта новой Конституции был исключён термин "ежегодный отпуск" объяснили на республиканских дебатах по новой Конституции, передает BAQ.kz.

На этот вопрос ответил Асылбек Нуралин, член партии "Народная партия Казахстана". Он подчеркнул, что новая Конституция усиливает значение труда как высшей социальной ценности, а защита человека в его трудовой деятельности остаётся ключевой обязанностью государства. Право на достойный труд и заслуженный отдых полностью гарантировано.