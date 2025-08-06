В Актобе разгорается скандал с участием известного в регионе правозащитника Сырыма Абдрахманова. Он опубликовал видеообращение в социальных сетях, в котором обвинил отца своей бывшей супруги в совершении развратных действий в отношении его 6-летней дочери, передает BAQ.KZ.

По словам Абдрахманова, девочка сначала рассказала о произошедшем своей бабушке — матери мужчины, работающей акушером-гинекологом, — а позже повторила свои слова сотрудникам полиции. Он утверждает, что признания были зафиксированы на видеорегистратор инспекторов по делам несовершеннолетних.

Согласно информации, распространенной в видеообращении, в отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 124 УК РК — "Развращение лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, без применения насилия".

Абдрахманов выражает возмущение тем, что подозреваемый находится на свободе и продолжает проживать в одном доме с ребенком:

"Она там ночует, находится. Мать дочери на работе, а дочь находится постоянно под присмотром подозреваемого. Это вообще, вы слышали такое?! Я сам, как юрист, просто не верю, что это происходит со мной, с моей дочерью", — заявил он.

Правозащитник обратился к Генеральному прокурору, министрам внутренних дел и просвещения, а также к детскому омбудсмену с просьбой взять дело под личный контроль.

В ответ на ситуацию пресс-служба Департамента полиции Актюбинской области сообщила следующее:

"По заявлению жителя города Актобе проводится досудебное расследование. В рамках производства обеспечивается всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время принято решение об обеспечении проживания несовершеннолетней совместно с матерью в другом месте. Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции. С учётом того, что в деле фигурирует несовершеннолетнее лицо, иная информация не подлежит разглашению в соответствии с требованиями законодательства. Призываем граждан доверять исключительно официальным источникам и воздерживаться от распространения непроверенной информации".

Сам Сырым Абдрахманов отметил, что в прошлом всегда помогал нуждающимся, а теперь сам оказался в ситуации, в которой рассчитывает на помощь и справедливость.