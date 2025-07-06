  • 6 Июля, 17:39
  • BAIGENEWS

Праздник, помноженный на два: Яркие моменты Дня Астаны и Национального дня домбры

Собрали для вас видео с главных площадок.

Сегодня, 16:12
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Акимат г. Астаны Сегодня, 16:12
Сегодня, 16:12
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Фото: Акимат г. Астаны

Шестое июля выдалось насыщенным на праздничные события. В этом году День столицы и Национальный день домбры выпали на первое воскресение месяца. Съемочная группа BAQ.kz начала работу с самого утра, чтобы во всех красках показать вам главные моменты с концертных площадок, фестивалей и тематических зон. Погрузитесь в атмосферу музыки в нашем специальном репортаже. 

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