Шестое июля выдалось насыщенным на праздничные события. В этом году День столицы и Национальный день домбры выпали на первое воскресение месяца. Съемочная группа BAQ.kz начала работу с самого утра, чтобы во всех красках показать вам главные моменты с концертных площадок, фестивалей и тематических зон. Погрузитесь в атмосферу музыки в нашем специальном репортаже.