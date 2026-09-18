Министерство просвещения, отвечая на запрос редакции BAQ.KZ, предоставило информацию о содержании курса «Закон и порядок», преподаваемого в школах, методах обучения и ожидаемых результатах.

На какие цели направлен курс

Программа курса «Закон и порядок» имеет практическую направленность. Она ориентирована на изучение правовых норм, формирование навыков их применения, профилактику правонарушений, а также развитие у учащихся ответственного и безопасного поведения в повседневной жизни.

В рамках курса приоритетное внимание уделяется повышению правовой грамотности учащихся и формированию навыков поведения в соответствии с требованиями закона в конкретных жизненных ситуациях.

Какие темы охватывает программа

По информации Министерства, в содержание курса включены следующие темы:

«Соблюдение законов и правил поведения в школе и на улице»;

«Буллинг и кибербуллинг»;

«Юридическая ответственность за распространение в онлайн-чатах информации, порочащей честь и достоинство личности»;

«Вандализм и ограничения на нахождение несовершеннолетних в ночное время»;

«Легкий заработок в сети: дропперство и мошенничество»;

«Экстремизм и фейковые новости»;

«Ответственность за репосты» и другие темы.

Программа также предусматривает практические занятия, направленные на формирование прикладных навыков, в том числе с использованием кейс-метода, ролевых игр и моделирования различных ситуаций.

Как курс связан с предметом «Основы права»?

Содержание предмета «Основы права» направлено на получение базовых знаний по основным отраслям права. В их числе – государство и право, Конституция Республики Казахстан, гражданское, трудовое, административное, уголовное и семейное право.

Курс «Закон и порядок» преподает учитель истории и основ права.

Основное внимание уделяется профилактике правонарушений

По информации Министерства, в рамках курса «Закон и порядок» особое внимание уделяется профилактике правонарушений.

«Учащиеся анализируют конкретные жизненные ситуации, связанные с буллингом, кибербуллингом, мошенничеством, дропперством, фишингом, правонарушениями, связанными с наркотиками, и другими актуальными вопросами», – говорится в официальном ответе ведомства.

На занятиях учащиеся учатся различать законные и незаконные действия, оценивать их правовые последствия, принимать безопасные решения и применять соответствующие алгоритмы действий.

Каких результатов должны достичь учащиеся

В результате изучения курса «Закон и порядок» учащиеся должны:

понимать важность соблюдения требований закона;

различать правомерные и противоправные действия;

принимать обоснованные и безопасные решения в опасных ситуациях;

уметь защищать свои права и применять алгоритмы обращения в соответствующие органы.

Министерство связывает эти результаты с целями курса, направленными на повышение правовой грамотности учащихся и развитие навыков безопасного поведения.

Как оцениваются результаты обучения

Оценка результатов обучения осуществляется на основе наблюдения за действиями учащихся, их участия в практических заданиях, работе с кейсами, обсуждениях и других формах активной работы.

Следовательно, при оценивании учитываются не только теоретические знания учащихся, но и их активность на практических занятиях, а также выполнение заданий.

Главная цель курса – профилактика правонарушений среди подростков

«Одной из основных целей введения курса „Закон и порядок“ является профилактика правонарушений среди подростков», – сообщили в ведомстве.

Курс направлен на то, чтобы объяснить учащимся правовые и социальные последствия нарушения закона, сформировать навыки своевременного распознавания опасных ситуаций, принятия правомерных и безопасных решений, а также ответственного отношения к собственным действиям.