Предмет «Закон и порядок»: чему учат школьников в Казахстане?
Министерство просвещения разъяснило содержание программы и её основные цели.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство просвещения, отвечая на запрос редакции BAQ.KZ, предоставило информацию о содержании курса «Закон и порядок», преподаваемого в школах, методах обучения и ожидаемых результатах.
На какие цели направлен курс
Программа курса «Закон и порядок» имеет практическую направленность. Она ориентирована на изучение правовых норм, формирование навыков их применения, профилактику правонарушений, а также развитие у учащихся ответственного и безопасного поведения в повседневной жизни.
В рамках курса приоритетное внимание уделяется повышению правовой грамотности учащихся и формированию навыков поведения в соответствии с требованиями закона в конкретных жизненных ситуациях.
Какие темы охватывает программа
По информации Министерства, в содержание курса включены следующие темы:
-
«Соблюдение законов и правил поведения в школе и на улице»;
-
«Буллинг и кибербуллинг»;
-
«Юридическая ответственность за распространение в онлайн-чатах информации, порочащей честь и достоинство личности»;
-
«Вандализм и ограничения на нахождение несовершеннолетних в ночное время»;
-
«Легкий заработок в сети: дропперство и мошенничество»;
-
«Экстремизм и фейковые новости»;
-
«Ответственность за репосты» и другие темы.
Программа также предусматривает практические занятия, направленные на формирование прикладных навыков, в том числе с использованием кейс-метода, ролевых игр и моделирования различных ситуаций.
Как курс связан с предметом «Основы права»?
Содержание предмета «Основы права» направлено на получение базовых знаний по основным отраслям права. В их числе – государство и право, Конституция Республики Казахстан, гражданское, трудовое, административное, уголовное и семейное право.
Курс «Закон и порядок» преподает учитель истории и основ права.
Основное внимание уделяется профилактике правонарушений
По информации Министерства, в рамках курса «Закон и порядок» особое внимание уделяется профилактике правонарушений.
«Учащиеся анализируют конкретные жизненные ситуации, связанные с буллингом, кибербуллингом, мошенничеством, дропперством, фишингом, правонарушениями, связанными с наркотиками, и другими актуальными вопросами», – говорится в официальном ответе ведомства.
На занятиях учащиеся учатся различать законные и незаконные действия, оценивать их правовые последствия, принимать безопасные решения и применять соответствующие алгоритмы действий.
Каких результатов должны достичь учащиеся
В результате изучения курса «Закон и порядок» учащиеся должны:
-
понимать важность соблюдения требований закона;
-
различать правомерные и противоправные действия;
-
принимать обоснованные и безопасные решения в опасных ситуациях;
-
уметь защищать свои права и применять алгоритмы обращения в соответствующие органы.
Министерство связывает эти результаты с целями курса, направленными на повышение правовой грамотности учащихся и развитие навыков безопасного поведения.
Как оцениваются результаты обучения
Оценка результатов обучения осуществляется на основе наблюдения за действиями учащихся, их участия в практических заданиях, работе с кейсами, обсуждениях и других формах активной работы.
Следовательно, при оценивании учитываются не только теоретические знания учащихся, но и их активность на практических занятиях, а также выполнение заданий.
Главная цель курса – профилактика правонарушений среди подростков
«Одной из основных целей введения курса „Закон и порядок“ является профилактика правонарушений среди подростков», – сообщили в ведомстве.
Курс направлен на то, чтобы объяснить учащимся правовые и социальные последствия нарушения закона, сформировать навыки своевременного распознавания опасных ситуаций, принятия правомерных и безопасных решений, а также ответственного отношения к собственным действиям.
Самое читаемое
- Число погибших при сходе лавины и последующем наводнении в Непале достигло 1 403
- Президент Словакии лично поздравил Елену Рыбакину с победой на US Open
- Елена Рыбакина возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых теннисисток сезона
- Казахстанка потеряла зрение после пластической операции
- Улов на 264 кг закончился встречей с полицией в Туркестанской области