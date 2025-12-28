В Туркестанской области загорелось придорожное кафе вдоль автодороги Алматы — Термез, передает BAQ.KZ. Сообщение о пожаре поступило на пульт 112, на место оперативно прибыли пожарные расчёты. Кафе не функционировало, поэтому эвакуация людей не потребовалась.

К моменту прибытия спасателей здание было полностью охвачено огнём. Во время тушения пожара огнеборцы вынесли из помещения газовый баллон объёмом 50 литров, тем самым предотвратив возможный взрыв. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.