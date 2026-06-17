Предприниматели из Уральска требуют исполнения судебного решения по делу против депутата Базарбека

В Западно-Казахстанской области предприниматели добиваются исполнения судебного решения по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации, ответчиком по которому выступает депутат Мажилиса Парламента РК Бакытжан Базарбек.

Как сообщает издание MGorod.kz, спор возник после публикаций депутата в социальной сети Facebook и его высказываний на YouTube-канале Ulysmedia. Истцами по делу выступили представители семьи Ирменовых.

Согласно информации издания, 21 сентября 2023 года суд №2 города Уральска частично удовлетворил иск. Суд признал отдельные публикации и заявления Базарбека порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истцов, а также не соответствующими действительности.

Решением суда депутата обязали опубликовать официальное опровержение и выплатить компенсацию морального вреда. В декабре 2023 года судебная коллегия Западно-Казахстанского областного суда оставила это решение без изменений.

По данным MGorod.kz, предприниматели заявляют о необходимости полного исполнения вступившего в законную силу судебного акта.

В публикации также отмечается, что в 2025 году в Казахстане был внедрен Реестр лиц и организаций, получающих финансирование из иностранных источников. Его публикация осуществляется в соответствии с требованиями Налогового кодекса и Закона «О некоммерческих организациях».

При этом в реестре содержатся сведения о полученных средствах и источниках финансирования, однако отсутствует информация о реализованных проектах и конечных бенефициарах иностранного финансирования.