Предприниматели из Уральска требуют исполнения судебного решения по делу против депутата Базарбека
Суд признал отдельные публикации и заявления Базарбека порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истцов.
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В Западно-Казахстанской области предприниматели добиваются исполнения судебного решения по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации, ответчиком по которому выступает депутат Мажилиса Парламента РК Бакытжан Базарбек.
Как сообщает издание MGorod.kz, спор возник после публикаций депутата в социальной сети Facebook и его высказываний на YouTube-канале Ulysmedia. Истцами по делу выступили представители семьи Ирменовых.
Согласно информации издания, 21 сентября 2023 года суд №2 города Уральска частично удовлетворил иск. Суд признал отдельные публикации и заявления Базарбека порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истцов, а также не соответствующими действительности.
Решением суда депутата обязали опубликовать официальное опровержение и выплатить компенсацию морального вреда. В декабре 2023 года судебная коллегия Западно-Казахстанского областного суда оставила это решение без изменений.
По данным MGorod.kz, предприниматели заявляют о необходимости полного исполнения вступившего в законную силу судебного акта.
В публикации также отмечается, что в 2025 году в Казахстане был внедрен Реестр лиц и организаций, получающих финансирование из иностранных источников. Его публикация осуществляется в соответствии с требованиями Налогового кодекса и Закона «О некоммерческих организациях».
При этом в реестре содержатся сведения о полученных средствах и источниках финансирования, однако отсутствует информация о реализованных проектах и конечных бенефициарах иностранного финансирования.
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