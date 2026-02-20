Председатель Президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Канат Шарлапаев совершил рабочую поездку в Мангистауская область, в ходе которой провёл ряд встреч с региональными органами власти, предпринимателями и руководством ведущих предприятий региона, передает BAQ.KZ.

Основная цель визита – обсудить развитие малого, среднего и крупного бизнеса, стимулирование инвестиций, внедрение цифровых инструментов и повышение эффективности поддержки предпринимательских инициатив.

Открывая встречу с предпринимателями, Канат Шарлапаев подчеркнул стратегическую роль региона: «Мангистауская область - это не просто нефтяной край. Это морские ворота страны, её геополитическая и логистическая опора. Здесь сосредоточен серьёзный промышленный и человеческий потенциал, который необходимо раскрывать через системную поддержку бизнеса».

Диалог с региональной властью и предпринимателями

Рабочая программа началась с посещения выставки финалистов проекта «Одно село - один продукт» в здании Палаты предпринимателей Мангистауской области. Проект направлен на поддержку малого бизнеса в районах и малых городах, создание комплексных условий для развития предпринимательства, включая инфраструктуру, обучение и финансовую поддержку.

Ранее Глава государства дал высокую оценку этой инициативе, назвав её успешным примером эффективного взаимодействия государства и бизнеса, направленным на развитие регионального предпринимательства и поддержку местных производителей.

Затем состоялась встреча с членами Регионального совета Палаты предпринимателей Мангистауской области под председательством Жалгаса Мырзагалиева. Участники обсудили актуальные вопросы институциональной поддержки бизнеса, цифровизацию процессов и совершенствование нормативной базы для предпринимателей региона, а также меры по ускоренному внедрению инвестиционных проектов и привлечению местных кадров.

Участники совещания отдельно обсудили программу «Іскер Аймақ», в рамках которой предприниматели Мангистау могут рассчитывать на финансирование до 200 миллионов тенге под ставку 13,2%, при этом фонд «Даму» предоставляет гарантию до 85% от суммы кредита. Общий объём льготного финансирования по стране составляет около 400 миллиардов тенге, что обеспечивает комплексную поддержку для развития малых предприятий в регионе.

В ходе обсуждения Председатель Президиума НПП отметил необходимость повышения эффективности работы региональных палат.

«Предприниматель в первую очередь взаимодействует с Палатой здесь, в регионе. Поэтому качество региональной работы - наш приоритет. Мы усиливаем специализацию, внедряем цифровые инструменты и вводим понятные показатели эффективности, чтобы бизнес видел конкретный результат», - сказал он.

В завершение встречи участники были приглашены к активному участию в общенациональном референдуме по вопросам конституционной реформы.

Расширенная встреча с предпринимателями

Расширенная встреча с предпринимателями Мангистауской области прошла в конференц-зале Палаты предпринимателей. Модератором встречи выступила директор РПП «Атамекен» Мангистауской области Акку Айтжанова, которая представила участников и открыла дискуссию. В мероприятии приняли участие члены Регионального совета палаты, представители департамента государственных доходов, финансовых институтов и организаций поддержки предпринимательства. Основной темой обсуждения стали вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, внедрение цифровых инструментов, развитие инвестиционных проектов, устранение административных барьеров и доступ к льготному финансированию по программе «Іскер аймақ».

Особое внимание уделялось развитию женского предпринимательства, повышению компетенций предпринимателей через обучение и сопровождение проектов, а также созданию условий для эффективного взаимодействия бизнеса с государственными органами. Канат Шарлапаев отметил высокий демографический потенциал региона, развитые нефтегазовый и промышленный сектора и устойчивый рост предпринимательской активности.

«В 2025 году субъектами МСБ произведено продукции на сумму 1 трлн тенге, а в сфере предпринимательства занято более 147 тысяч человек, что составляет 40% экономически активного населения региона», -подчеркнул он.

В прошлом году на поддержку бизнеса было направлено 16,3 млрд тенге, помощь получили 167 проектов, а в рамках программы льготного кредитования «Өрлеу» профинансировано 70 проектов на сумму 8,4 млрд тенге.

«Государственные инициативы должны обсуждаться с бизнес-сообществом заранее, профессионально и содержательно. Мы переходим к формату реального системного партнёрства», - отметил Шарлапаев.

Посещение ведущих предприятий

В ходе рабочей поездки Канат Шарлапаев посетил ряд ведущих предприятий Мангистауской области, демонстрирующих технологический потенциал региона и возможности для инвестиций.

В ТОО «Сталь Трейд-НС» он ознакомился с современными производственными мощностями и процессами металлургической переработки.

На предприятии ТОО «BASECHEM» обсуждались вопросы выпуска химической продукции и перспектив расширения ассортимента для местного и экспортного рынков.

В ТОО «Новые Трубные Технологии» внимание уделялось внедрению инновационных решений в производстве трубопроводной продукции.

В Медицинском центре кардиологии и внутренних болезней «ARCHIMED» развитию высокотехнологичных медицинских услуг для населения региона.

В завершение визита была посещена компания ТОО «Берекет-Ф» -молочный завод, обеспечивающий локальный рынок качественной продукцией и создающий новые рабочие места.

Председатель Президиума НПП подчеркнул важность поддержки внутренних инвесторов: «Сегодня стране нужны внутренние инвесторы. Мы формируем пул инвестиционных проектов для действующих предприятий, готовых к расширению и модернизации, и будем выстраивать системную связь между бизнесом, институтами развития и государственными инструментами поддержки».

Все предприятия продемонстрировали высокий уровень технологической оснащённости, готовность к реализации инвестиционных проектов и вклад в устойчивое развитие бизнеса и экономики Мангистауской области.

Региональная палата предпринимателей Мангистауской области

Региональная палата предпринимателей Мангистауской области является ключевым партнёром в развитии бизнес-среды региона. Штат палаты составляет 29 сотрудников, а Региональный совет под председательством Жалгаса Мырзагалиева насчитывает 15 членов, включая представителей среднего и малого бизнеса, а также аккредитованные отраслевые ассоциации.

Палата активно участвует в 25 консультативно-совещательных органах при местных исполнительных органах и 11 отраслевых советах, охватывающих транспорт и логистику, строительство, ЖКХ, туризм, торговлю, креативную индустрию, АПК, МСБ, образование, здравоохранение, обрабатывающую промышленность и базовые отрасли. Также действует Совет по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции.

Итоги рабочей поездки

Подводя итоги визита, Канат Шарлапаев отметил: «Мангистауская область обладает серьёзным промышленным, логистическим и предпринимательским потенциалом. Наша задача - обеспечить системную поддержку бизнеса, создать понятные и прозрачные правила игры и дать предпринимателям инструменты для роста».

Рабочая поездка подтвердила готовность Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» к дальнейшему укреплению диалога с бизнес-сообществом региона и сопровождению проектов, направленных на устойчивое развитие экономики Мангистауской области.