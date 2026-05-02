Предприятие в ВКО выращивает форель весом до 4 килограммов

В Восточно-Казахстанской области активно развивается рыбоводство, а одним из ярких примеров успешного агробизнеса стало предприятие «Гранд Фиш», расположенное в селе Ермаковка района Алтай, передает BAQ.KZ.

Проект по выращиванию форели не только обеспечивает регион качественной продукцией, но и создает рабочие места и способствует экономическому росту.

Рыбоводческое хозяйство было запущено в 2017 году на реке Иртыш. Тогда сюда завезли первые 60 тысяч мальков радужной форели. Уже на начальном этапе рыба показала хорошие темпы роста, что стало основой для дальнейшего расширения производства. К 2021 году на предприятии установили 50 садков различного размера и запустили инкубационный цех, способный производить до 2 млн. икринок в год. Это позволило хозяйству полностью обеспечить себя посадочным материалом.

Сегодня предприятие выращивает форель весом до 4 килограммов и ежегодно производит сотни тонн продукции. В прошлом году объем производства составил 460 тонн, а в перспективе мощности планируется увеличить до 1300 тонн в год. Продукция под брендом «Алтайская форель» уже представлена на рынке Казахстана, в том числе в специализированных магазинах областного центра.

Важность проекта отметил советник Премьер-министра Казахстана Ералы Тогжанов, который посетил хозяйство с рабочим визитом. Он ознакомился с производственным процессом, условиями труда работников и отметил высокий потенциал предприятия. Вместе с тем, он обратил внимание на высокую себестоимость продукции, связанную с импортом кормов из Европы, на которые приходится до 80% затрат. В связи с этим, было предложено рассмотреть возможность организации производства кормов внутри страны.

По мнению специалистов, при государственной поддержке проект сможет значительно расшириться, увеличить объемы производства и создать новые рабочие места. Кроме того, развитие рыбоводства в регионе укрепляет продовольственную безопасность страны и способствует формированию конкурентоспособного отечественного бренда.