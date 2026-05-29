Государство возвращает деньги бизнесу: какие расходы можно компенсировать

Казахстанские предприятия продолжают получа.т финансовую поддержку от государства для модернизации производства, повышения производительности труда и продвижения своей продукции на рынке. С начала 2026 года в рамках мер государственного стимулирования предприятиям обрабатывающей промышленности уже возмещено около 75,6 млн тенге. Об этом сообщили в дирекции мер государственного стимулирования QazIndustry.

Большая часть средств - свыше 74 млн тенге - направлена на возмещение затрат по повышению производительности труда. Поддержку получили предприятия машиностроения, легкой промышленности и производства строительных материалов из Астаны, Алматы, Шымкента, а также Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.

За что возвращают деньги бизнесу

Помимо повышения производительности труда, отечественные компании могут рассчитывать на компенсацию расходов, связанных с продвижением своей продукции.

Речь идет о затратах на международную сертификацию, лабораторные испытания, регистрацию сертификатов, а также приобретение оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров.

В рамках этого направления одно из предприятий Павлодарской области уже получило компенсацию в размере более 1,4 млн тенге.

До 50% затрат

Как напомнили в QazIndustry, национальный оператор мер государственного стимулирования промышленности возмещает предприятиям от 40% до 50% понесенных расходов по ряду направлений.

По итогам 2025 года объем одобренной государственной поддержки превысил 1,4 млрд тенге. Тогда помощь получили 60 казахстанских предприятий.

Какие новые меры поддержки появились

В прошлом году Министерство промышленности и строительства Казахстана расширило инструменты поддержки обрабатывающего сектора.

Теперь предприятия могут получить компенсацию половины затрат на перевозку приоритетных товаров железнодорожным транспортом внутри страны. Максимальная сумма возмещения составляет 10 тысяч МРП, или 43,25 млн тенге.

Кроме того, в пять раз увеличен размер компенсации расходов на международную сертификацию продукции - с 3 000 до 15 000 МРП.

Такая поддержка особенно важна для производителей, которые планируют участвовать в тендерах крупных международных компаний и выходить на зарубежные рынки.

Государственная поддержка позволяет отечественным предприятиям снижать расходы на модернизацию, внедрение новых технологий и продвижение продукции, а также повышать конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Для бизнеса это возможность частично компенсировать значительные затраты, связанные с развитием производства и выходом на новые рынки сбыта.