Председатель Курултая проголосовал на выборах в маслихаты
Это первые выборы в местные представительные органы власти с момента принятия новой Конституции.
29 Ноября 2026, 16:35
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29 Ноября 2026, 16:3529 Ноября 2026, 16:35
227Фото: Пресс-служба Курултая
Спикер Курултая Айбек Дәдебай принял участие в голосовании на выборах депутатов маслихатов на избирательном участке в одной из столичных школ.
Сегодня по всей стране казахстанцы выбирают депутатов маслихатов всех уровней. Депутаты маслихатов столицы, областей и городов республиканского значения избираются по смешанной избирательной системе, депутаты маслихатов районов и городов – по одномандатным территориальным избирательным округам.
Напомним, явка на выборах депутатов маслихатов в Казахстане достигла 53,86% к 16:00 часам.
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