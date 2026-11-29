Спикер Курултая Айбек Дәдебай принял участие в голосовании на выборах депутатов маслихатов на избирательном участке в одной из столичных школ.

Сегодня по всей стране казахстанцы выбирают депутатов маслихатов всех уровней. Депутаты маслихатов столицы, областей и городов республиканского значения избираются по смешанной избирательной системе, депутаты маслихатов районов и городов – по одномандатным территориальным избирательным округам.

Напомним, явка на выборах депутатов маслихатов в Казахстане достигла 53,86% к 16:00 часам.