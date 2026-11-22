Представитель Казахстана возглавил комитет World Boxing по спорту и соревнованиям
Рауан Игенев избран на эту должность по итогам голосования на конгрессе международной федерации в Панаме.
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В Панаме состоялся конгресс Международной федерации World Boxing, в рамках которого прошли выборы на руководящие должности организации. По их итогам вице-президент Казахстанской федерации бокса по международным связям Рауан Игенев избран председателем Комитета по спорту и соревнованиям World Boxing.
Как отметили в НОК РК, комитет отвечает за широкий круг вопросов, связанных с организацией международных турниров и совершенствованием системы соревнований. В его компетенцию входят разработка и пересмотр технических правил бокса, определение требований к экипировке спортсменов, весовым категориям и другим аспектам проведения турниров.
Кроме того, комитет занимается формированием международного календаря соревнований, разработкой форматов турниров, систем мировых рейтингов, посева спортсменов и квалификационного отбора.
Также в его обязанности входит определение требований и критериев проведения соревнований под эгидой World Boxing.
Все предложения и рекомендации комитета направляются на рассмотрение Исполнительного совета Международной федерации.
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