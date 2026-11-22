В Панаме состоялся конгресс Международной федерации World Boxing, в рамках которого прошли выборы на руководящие должности организации. По их итогам вице-президент Казахстанской федерации бокса по международным связям Рауан Игенев избран председателем Комитета по спорту и соревнованиям World Boxing.

Как отметили в НОК РК, комитет отвечает за широкий круг вопросов, связанных с организацией международных турниров и совершенствованием системы соревнований. В его компетенцию входят разработка и пересмотр технических правил бокса, определение требований к экипировке спортсменов, весовым категориям и другим аспектам проведения турниров.

Кроме того, комитет занимается формированием международного календаря соревнований, разработкой форматов турниров, систем мировых рейтингов, посева спортсменов и квалификационного отбора.

Также в его обязанности входит определение требований и критериев проведения соревнований под эгидой World Boxing.

Все предложения и рекомендации комитета направляются на рассмотрение Исполнительного совета Международной федерации.