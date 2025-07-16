Оргкомитет Милан–Кортина‑2026 презентовал медали для предстоящих зимних Олимпийских и Паралимпийских игр. Мероприятие прошло в Венеции, административном центре региона Венето, передает BAQ.KZ.

Главная идея дизайна — медали состоят из двух половинок. Они символизируют динамичный спортивный путь и важность поддержки на этом пути — тренеров, семьи, коллег.

Изготовление:

Медали отлитые на Итальянском государственном монетном дворе и полиграфическом институте (IPZS);

Использован переработанный металл, производство на индукционных печах, работающих на возобновляемой энергии;

Упаковка выполнена из сертифицированных FSC-материалов и почти без пластика.

"Медали…капсулируют мастерство и итальянский дизайн, сочетая ремесло и инновации", — подчеркнул Паоло Перроне, президент IPZS.

Дизайн передаёт не только дух объединения Милана и Кортины, но и суть победы: энергию, усилия и помощь команды — всё это соединено в двух половинках награды.

Зимние Олимпийские игры Милан–Кортина‑2026 состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года, где будут вручены 245 комплектов медалей.