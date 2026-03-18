Премьер-министр Олжас Бектенов поручил внести в Парламент поправки в законодательство для расширения источников финансирования медицинской помощи. Об этом он заявил на заседании Правительства, передает BAQ.kz.

Глава Кабмина отметил, что соответствующие изменения предусмотрены новой Конституцией, которая допускает использование внебюджетных источников в системе здравоохранения.

«В Конституции закреплена возможность расширения источников финансирования медицинской помощи, включая внебюджетные средства. Это делает систему более устойчивой и гибкой», - подчеркнул Бектенов.

По его словам, ключевую роль в доступе к медицинским услугам будет играть система обязательного социального медицинского страхования.

«Страховой пакет станет основным инструментом доступа к большинству видов плановой и высокотехнологичной медицинской помощи», - отметил Премьер-министр.

В этой связи он поручил Министерству здравоохранения совместно с Министерством юстиции до 1 апреля текущего года внести в Парламент необходимые поправки в действующее законодательство.