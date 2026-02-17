Премьер-министр Канады посетит Индию в начале марта
Темой встречи станет всеобъемлющее экономическое партнерство двух стран.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Премьер-министр Канады Марк Карни посетит Нью-Дели в начале марта для встречи с индийским коллегой Нарендрой Моди, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
Об этом заявил министр экономического развития, создания рабочих мест и торговли канадской провинции Онтарио Виктор Фидели.
Стороны намерены обсудить рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве двух стран.
"Карни, вероятно, будет в Индии 1-2 марта. Федеральное правительство Канады уже получило предложения от провинций, включая Онтарио, что создает основу для успешных переговоров", - сказал Фидели.
По его словам, Моди и Карни договорились в ноябре на полях саммита G20 начать переговоры о торговом соглашении с целью удвоить двустороннюю торговлю до 50 млрд долларов к 2030 году.
Отмечается, что Карни прилагает все усилия для диверсификации партнерства Канады после введения пошлин на ее товары главным торговым партнером страны - США.
Самое читаемое
- В МИРЕ: взрыв в Китае, перехват танкера США и жертвы циклона в Мозамбике
- ТЭЦ-3 в Астане: как новая станция закрыла дефицит тепла и что даст вторая очередь
- Оплата после ввода объекта: в Казахстане закрутили гайки на стройках за госсчёт
- Абзал Ажгалиев и Денис Никиша вышли в четвертьфинал Олимпиады в Милане
- "Чувствую огромную поддержку": Шайдоров обратился к болельщикам