«Казахстан был и остается социально ориентированным государством»: Премьер-министр о реформе соцвыплат

Семьи, которые оказались в трудной ситуации, продолжат получать поддержку государства в полном объеме. Об этом Премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил на совещании по цифровизации сферы труда и социальной защиты. Для обеспеченных граждан изменения коснутся только 14 из 36 видов социальных выплат. А тот, кто понял, что пособие ему не нужно, скоро сможет отказаться от него онлайн через eGov Mobile.

На совещании обсудили цифровые решения, которые помогают точнее определять, кому нужна помощь, следить за тем, чтобы предприятия соблюдали трудовые права людей, и заранее выявлять трудовые риски.

«Глава государства поручил обеспечить масштабную цифровизацию и широкое внедрение искусственного интеллекта для повышения качества жизни граждан. Для социально-трудовой сферы это особенно важно, в том числе с учетом проводимой реформы», — сказал Олжас Бектенов. «Мы должны обеспечить прозрачный учет мер поддержки и оценку их конечного реального результата. Это приоритетная задача профильного Министерства труда и социальной защиты населения», — подчеркнул Премьер-министр.

Цифровые решения представили министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев и вице-министр Бахтияр Жазыкпаев.

Цифровая карта семьи

В «Цифровой карте семьи» собраны данные из больше чем 30 государственных информационных систем о 20 с лишним миллионах граждан из 6,2 млн домохозяйств. Чтобы оценка была объективной, местные исполнительные органы проверяют данные с учетом того, как люди живут на самом деле.

Бектенов посмотрел, как идет работа в регионах. Раньше акимам поручили активнее помогать нуждающимся семьям из «Цифровой карты семьи», не дожидаясь их обращения. Им помогают найти работу, получить образование, льготный кредит или открыть свое дело, чтобы семья могла сама улучшить свою жизнь.

По данным Минтруда, в 2025 году так улучшили условия жизни 480 355 нуждающихся семей, их перевели в категорию с более высоким уровнем благосостояния. С начала 2026 года таких семей еще 464 158.

Что изменится в выплатах

Обсудили и реформу социальных выплат, которую проводят, чтобы помощь получали те, кто в ней нуждается. Обеспеченные домохозяйства вместе с акиматами проверили еще раз. Для них изменения коснутся только 14 из 36 видов выплат, по остальным 22 все останется как прежде. Для нуждающихся граждан действующий порядок поддержки сохраняется полностью.

По поручению Премьер-министра рабочая группа Минтруда выезжает в регионы и на базе территориальных департаментов консультирует людей по всем вопросам. Домохозяйства, которые попали в категории с высоким уровнем благосостояния, Минтруд вместе с акиматами дополнительно проверяет, чтобы правильно определить их категорию.

Отказаться от пособия онлайн

После SMS-оповещений больше 200 человек сами отказались от пособий, потому что не нуждаются в них. Минтруд представил новый сервис добровольного отказа от пособий в eGov Mobile. Обеспеченные получатели смогут отказаться от выплат онлайн, не приходя в госорганы.

Бектенов поручил сделать удобным калькулятор, который определяет уровень благосостояния семьи, чтобы данные в него подтягивались из государственных систем автоматически. Минтруду вместе с другими госорганами поручено ускорить подключение банков второго уровня к «Цифровой карте семьи».

Помощь без дублей

На Единой цифровой платформе пересмотрели 66 мер социальной помощи, которые раньше назначали местные власти разрозненно. 38 из них оптимизировали, потому что они частично дублировали меры на республиканском и местном уровнях. Остальные 28 объединили в 13 крупных направлений с едиными для всей страны правилами назначения.

Система отслеживает каждый шаг, от заявления до выплаты, и показывает, сколько людей получают помощь, какие меры востребованы и сколько тратят местные бюджеты. Так распределение денег становится прозрачнее, а двойные выплаты исключаются.

Принимать заявления на платформе начали в июне. С тех пор поступило больше 55 тысяч заявлений на сумму свыше 2,5 млрд теңге, одобрены заявления больше чем на 1,8 млрд. Платформу сейчас объединяют с «Цифровой картой семьи».

Премьер-министр поручил Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития вместе с министерствами просвещения, здравоохранения, науки и высшего образования учитывать меры господдержки на Единой цифровой платформе.

Карта трудовых рисков

Цифровая карта трудовых рисков помогает заранее находить предприятия, где могут нарушать трудовое законодательство. Под постоянным наблюдением больше 99 тысяч предприятий, где работают от 10 человек. Система анализирует больше 80 показателей в трех блоках, финансовом, социальном, трудовых отношений и безопасности.

Сейчас выявлено 2 792 предприятия с высоким уровнем риска и 3 137 со средним. Среди нарушений несвоевременная уплата обязательных взносов и отчислений, разница в оплате труда, зарплата ниже минимальной и другие нарушения. Минтруду поручено выработать порядок, как реагировать на такие риски, и оценивать результат принятых мер.

ИИ помогает назначать АСП

При назначении адресной социальной помощи используют компьютерное зрение. Технология сверяет данные с заключениями участковых комиссий без выезда к человеку домой. Так обработали больше 183 тысяч заявлений, точность модели превышает 89%. Решение ИИ носит рекомендательный характер, окончательно помощь назначают в установленном порядке.

Премьер-министр поручил Минтруду вместе с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития внедрять эти решения дальше в рамках единой цифровой архитектуры, соблюдая требования по защите персональных данных и информационной безопасности.