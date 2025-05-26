Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов распорядился создать межведомственную рабочую группу для выработки предложений по усилению информационной безопасности, передаёт BAQ.KZ.

Соответствующий документ подписан главой Правительства.

Согласно распоряжению, рабочая группа до 31 октября 2025 года должна представить в Аппарат правительства предложения и рекомендации по укреплению безопасности информационного пространства страны. Контроль за исполнением поручения возложен на заместителя премьер-министра Ерлана Кошербаева.

В состав группы вошли представители ключевых ведомств: министерств культуры и информации, внутренних и иностранных дел, цифрового развития, Комитета нацбезопасности, Агентства по финансовому мониторингу, Совета безопасности и Администрации президента.

В правительстве подчеркивают, что защита информационного пространства является одним из приоритетов национальной безопасности в условиях роста киберугроз и распространения недостоверной информации.