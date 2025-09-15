Премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что аварийность на дорогах Казахстана остаётся высокой, несмотря на принятые меры. По его словам, низкая дисциплина водителей и пешеходов, а также несовершенство дорожной инфраструктуры приводят к многочисленным трагическим случаям, передаёт BAQ.KZ.

В качестве примера он привёл пересечение улиц Жансугурова и Бурундай в Алматы, которое жители района прозвали "смертельным переходом" из-за регулярных наездов на пешеходов. В Астане в жилом массиве Уркер отсутствуют регулируемые переходы и светофоры, что также вызывает опасения у родителей.

Премьер отметил, что многие аварии можно было бы предотвратить при наличии безопасных переходов, тротуаров, освещения и видеонаблюдения. Особое внимание уделяется "мертвым зонам" мобильной связи на загородных трассах, из-за которых пострадавшие не могут вызвать помощь.

В числе предложенных мер – усиление контроля за строительством и ремонтом дорог, увеличение количества камер фиксации нарушений, внедрение аппаратно-программных комплексов и беспилотных летательных аппаратов на республиканских трассах, а также ужесточение правил эксплуатации электрических самокатов.

Олжас Бектенов отметил, что с начала года в органы власти поступило более 30 тыс. обращений граждан по вопросам дорожного движения. Несмотря на ужесточение мер, сохраняется низкий уровень культуры вождения и перехода дорог, а количество привлекаемых к ответственности водителей растет без заметного снижения аварийности.

Особое внимание Премьер уделил контролю за пассажирскими перевозками. По его словам, продолжаются случаи перевозки детей на областных маршрутах без сопровождения. Так, на прошлой неделе в Алматинской области автобус со школьниками попал в аварию.

Трагические случаи продолжаются и на дорогах других регионов: только в ночь на прошедшее воскресенье в Карагандинской области погибли 5 человек, а в Жетысу – 10, при этом виновный водитель не имел прав на вождение.