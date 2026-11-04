Препарат от инфаркта провалил испытания: ученые пытаются понять причину

Ученые рассчитывали, что новое лекарство поможет предотвращать инфаркты и инсульты. Препарат успешно снижал в крови вещество, повышающее риск сердечных заболеваний. Но когда его проверили на пациентах, ожидаемого результата не получили. Теперь врачи пытаются понять, почему многообещающее лечение не сработало.

Об этом сообщает научный журнал Nature.

Речь идет об экспериментальном препарате пелакарсен, который разрабатывает фармацевтическая компания Novartis.

Почему на лекарство возлагали большие надежды

В крови человека есть особая частица, которая переносит холестерин. Она называется липопротеин(а). Когда ее слишком много, возрастает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Повышенный уровень липопротеина(а) встречается примерно у каждого пятого человека.

Проблема в том, что его количество во многом зависит от наследственности. Даже правильное питание, занятия спортом и отказ от вредных привычек практически не помогают снизить этот показатель.

Поэтому врачи с большим интересом следили за разработкой пелакарсена. Препарат мог заметно уменьшать уровень опасной частицы в крови.

Оставалось проверить, поможет ли это людям реже сталкиваться с инфарктами, инсультами и другими тяжелыми осложнениями.

Что показали испытания

В исследовании участвовали 8 323 человека, у которых уже были сердечно-сосудистые заболевания и повышенный уровень липопротеина(а).

Одни пациенты получали экспериментальное лекарство, другие плацебо, то есть средство без действующего вещества.

Препарат снижал уровень липопротеина(а), но убедительного снижения общего риска тяжелых сердечно-сосудистых осложнений исследователи не выявили.

Результаты оказались неожиданными даже для опытных специалистов.

Кардиолог Мишель О'Донохью из бостонской больницы Brigham and Women's Hospital рассказала Nature, что поначалу не могла поверить полученным данным.

Ведь предыдущие исследования показывали, что высокий уровень липопротеина(а) связан с заболеваниями сердца. Ученые предполагали, что его снижение должно защищать пациентов.

Но в случае с пелакарсеном эта связь пока не подтвердилась.

Означает ли это, что надежды на лечение больше нет

Нет. Ученые пока не знают, почему препарат не принес ожидаемой пользы. Для ответа потребуются подробные результаты испытания.

К тому же пелакарсен не единственное лекарство, которое разрабатывают для снижения липопротеина(а).

Компании Amgen и Eli Lilly продолжают испытывать другие препараты. Их результаты помогут понять, можно ли предотвратить сердечно-сосудистые осложнения, воздействуя на этот показатель.

Пока специальных одобренных лекарств для существенного снижения липопротеина(а) нет.

Людям с повышенным показателем врачи рекомендуют следить за артериальным давлением, уровнем обычного холестерина и другими факторами, от которых зависит здоровье сердца.